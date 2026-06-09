Des gains en perspective à Wall Street, aidés par le pétrole et l'IA

Les futures sur le S&P 500 (+0,4%) et le Nasdaq 100 (+0,7%) laissent espérer une poursuite de la dynamique favorable de la veille à Wall Street, nourrie par la décrue des cours du pétrole sur fond d'apaisement des tensions géopolitiques et par l'engouement continu autour de l'IA.

Le recul du pétrole en soutien aux indices actions...



"Le président Trump s'est adressé aux journalistes et a déclaré qu'ils étaient "très proches d'un accord solide et puissant" et qu'ils "pourraient avoir une idée sur l'Iran dans un ou deux jours maintenant"", met en avant un économiste de Deutsche Bank.



"Ce message de Trump a entraîné une baisse initiale des prix du pétrole, mais la plus forte baisse est intervenue après que Fars News a annoncé que l'opération militaire contre Israël était terminée. De plus, le Premier ministre israélien Netanyahou a ensuite déclaré qu'Israël cesserait ses frappes en Iran pour l'instant", poursuit-il.



Dans ce contexte d'apaisement des tensions géopolitiques, les cours du pétrole s'inscrivent en net repli, le cours du baril de WTI perdant ainsi 2,2% vers 89,3 USD, tandis que le baril de Brent cède 1,4% vers 92,8 USD.



...ainsi que l'engouement continu autour de l'IA



Le S&P 500 et le Nasdaq 100 pourraient donc poursuivre sur leur lancée de la veille (+0,3% et +1,58% respectivement), après avoir profité lundi d'un regain d'optimisme sur la thématique de l'IA. Pour rappel, Intel avait bondi de plus de 11% après un article de The Information selon lequel Alphabet lui aurait passé une commande majeure.



"Bien que la volatilité bidirectionnelle à court terme puisse persister, nous voyons des raisons de rester constructifs quant au développement plus large de l'IA", estime Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.



"Les investisseurs ayant une exposition excessive à un seul titre devraient chercher des opportunités de réduire le risque de concentration tout en restant exposés plus largement à l'IA", conseille ainsi le professionnel.



Le déficit commercial américain se tasse un peu en avril



Dévoilé il y a quelques minutes, le déficit commercial des États-Unis s'est établi à 55,9 MdsUSD en avril, selon le Département du commerce, à comparer à 56,6 MdsUSD le mois précédent, alors qu'il était attendu vers 56,1 MdsUSD par le consensus.



Cette diminution de 1,2% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un gonflement de 2% des importations de biens et services à 383 MdsUSD, qu'une progression de 2,6% des exportations à 327,1 MdsUSD n'a pas suffi à compenser.



Les ventes de logements existants pour mai et les stocks des grossistes d'avril doivent encore paraître ce mardi, une demi-heure après l'ouverture, mais ce sont surtout les chiffres de l'inflation, prévus demain avant Bourse, qui devraient retenir l'attention des investisseurs cette semaine.



Oracle attendu au tournant mercredi soir



Autre rendez-vous important, Oracle doit dévoiler, mercredi soir, des résultats qui devraient permettre de savoir si le géant des logiciels d'entreprise envisage toujours une forte accélération de sa croissance dans les mois à venir avec le démarrage de nombreux projets d'infrastructures liés à l'IA.



Après un bond de plus de 20% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, les analystes s'attendent à ce que sa croissance atteigne 27,6% sur le trimestre en cours, une perspective qui devra être confirmée par le groupe dont le cours de Bourse a progressé de 40% cette année.



Dans l'actualité des valeurs ce mardi, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé avoir décidé de lancer une enquête sur le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour un montant d'environ 110 MdsUSD.



AlzeCure Pharma a fait part d'un accord de collaboration et de licence conclu avec Eli Lilly concernant les droits mondiaux de son projet Alzstatin ACD680 dans la maladie d'Alzheimer, un accord qui pourrait rapporter plus de 1 MdUSD à la société de biotechnologie suédoise.