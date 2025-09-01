Des marchés scindés entre prime à la résilience et prime au risque politique
Publié le 01/09/2025 à 15:50
Publié le 01/09/2025 à 15:50
|Le blé parisien chute sous la pression des prix russes et d'un euro fort
|18:48
|RE
|Le pétrole grimpe, soutenu par la faiblesse du dollar et les perturbations de l'offre russe
|18:45
|RE
|Le pétrole grimpe, soutenu par la faiblesse du dollar et des perturbations de l'offre russe
|18:45
|RE
|La roupie indienne se redresse après un record à la baisse, soutenue par une probable intervention de la RBI
|18:40
|RE
|BANQUES EUROPÉENNES : Un secteur à ne pas NÉGLIGER - 100 % Marchés - 01/09/2025 - S
|18:28
|BN
|POURSUITE de la CONSOLIDATION pour AIR FRANCE - 100 % Marchés - 01/09/2025 - M
|18:28
|BN
|La Banque mondiale appelle à une mobilisation face à la menace économique de la pollution
|18:18
|RE
|Le président ghanéen démet la présidente de la Cour suprême après une enquête
|18:12
|RE
|Séisme meurtrier en Afghanistan : plus de 800 morts, 2 800 blessés, les talibans lancent un appel à l'aide internationale
|18:08
|RE
|Séisme en Afghanistan : 622 morts et plus de 1 500 blessés
|18:08
|RE
|Banque: Revolut valorisée 75 milliards de dollars
|18:04
|AW
|Le brut d'Afrique de l'Ouest sous pression, le Pazflor angolais s'échange à la baisse pour octobre
|17:53
|RE
|L'Italie sur le point de sortir de la procédure de déficit excessif de l'UE, selon Christine Lagarde
|17:44
|RE
|Revolut lance une vente secondaire d'actions, valorisée à 75 milliards de dollars
|17:43
|RE
|Le Rassemblement national se prépare à d'éventuelles élections anticipées
|17:29
|RE
Agenda des résultats d'entreprises du 02 septembre 2025 : Partners Group et Alimentation Couche-Tard en approche
Tout le monde reprend (sauf Wall Street)
Si j'en crois les trombes de flotte qui tombent actuellement sur Annecy et la température au bureau, l'été est fini dans les Alpes. En plus, c'est la rentrée des classes et mon tiroir à chocolat du petit-déjeuner est désespérément vide. Non, vraiment, c'est la déprime ce matin. Les marchés financiers devraient tourner au ralenti eux-aussi, en l'absence de Wall Street.
Bourse : Air Liquide dépossédé en Russie, pas d'IPO pour les réacteurs nucléaires Rolls-Royce, BYD chute
Avis d'analystes du jour : Morgan Stanley revalorise Unibail et Klépierre, Goldman Sachs à l'achat sur Konecranes et VAT
Marchés européens : Kainos et TeamViewer s'envolent, Burkhalter souffre
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national