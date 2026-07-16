Des notes de brokers font rebondir légèrement ASML

Après avoir terminé la séance de mercredi sur un repli de 0,4% à Amsterdam, ASML regagne 0,5% à 1 560 EUR environ ce jeudi matin, aidé par une vague de recommandations favorables de brokers réagissant à sa publication trimestrielle de la veille.

Oddo BHF relève son objectif de cours...



Ainsi, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance", avec un objectif de cours relevé de 2 000 EUR à 2 300 EUR, saluant des résultats du 2e trimestre supérieurs aux attentes, une guidance 2026 significativement relevée et une excellente visibilité sur 2027 et 2028.



Si le titre a terminé mercredi sur une note mitigée, le bureau d'études explique cette réaction par le contexte sectoriel, "mais aussi parce que le groupe a guidé sur 85 unités d'EUV Low NA en 2027 (+30%), alors qu'une partie du marché s'était positionnée à 90 ou plus".



"Cet écart mineur ne doit pas masquer le message sur la force du cycle, car le groupe est quasi entièrement couvert pour 2027, bénéficie d'une excellente visibilité pour 2028 et dispose d'un pricing power renforcé", juge l'analyste en charge du dossier.



...de même qu'ING et Deutsche Bank



De son côté, ING réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours à 2 000 EUR, contre 1 700 EUR précédemment, saluant elle aussi un très solide point d'activité trimestriel, "renforçant à nouveau la confiance dans une demande soutenue alimentée par l'IA".



"ASML fonctionne à plein régime pour augmenter son offre sur la période 2026-2028, répondant à la demande des clients, que la direction a indiqué être fermement établie et garantie par des acomptes versés à la signature des commandes", souligne la banque néerlandaise.



Confirmant aussi son conseil "achat" sur l'action de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 800 EUR à 2 150 EUR, estimant que cette publication marque un tournant dans son point de vue sur le dossier.



"Certes, ASML ne surpasse pas massivement la croissance des dépenses WFE, mais la perspective d'une marge brute atteignant 56% au 2e semestre 2026 montre enfin qu'ASML dispose bien d'une trajectoire vers une marge brute supérieure à 60%", explique la banque allemande.



"Cela augure bien de la croissance des bénéfices d'ASML, justifiant un multiple plus élevé que l'actuel (avec des PER de 27 fois pour 2027 ou de 21 fois pour 2028), après avoir relevé significativement nos prévisions de BPA de 18% à 24%", poursuit-elle.