Des profits en léger repli pour Deere, malgré des ventes accrues
Le constructeur d'équipements agricoles et forestiers John Deere dévoile un bénéfice net en baisse de 2% à 1,77 MdUSD au titre de son 2e trimestre 2025-2026 (clos le 3 mai), soit 6,55 USD par action, malgré des revenus en croissance de 5% à 13,37 MdsUSD.
"Nos performances dans le contexte de marché actuel témoignent de la solidité de notre portefeuille diversifié", commente le PDG John May, qui revendique d'excellents résultats pour ses divisions petite agriculture et construction-sylviculture durant l'année.
"Face aux défis persistants des marchés agricoles mondiaux, notre portefeuille complet continue de stimuler la croissance de nos parts de marché et de soutenir nos objectifs de croissance durable", poursuit le dirigeant, qui confirme l'objectif annuel d'un bénéfice net entre 4,5 et 5 MdsUSD.
"En continuant d'investir dans l'innovation tout au long du cycle et en tirant parti de la force de notre réseau de concessionnaires, nous sommes bien placés pour créer une valeur croissante pour nos clients et nos actionnaires à mesure que les conditions de marché s'améliorent", juge John May.
Mr. John C. May is an Independent Director at Ford Motor Co., a Chairman of the Board of Directors & CEO at Deere & Co., a Chairman, President, CEO & COO at Deere & Co., a Chairman & Chief Executive Officer at John Deere Capital Corp., a Chairman & Chief Executive Officer at John Deere Ltd. (Australia), a Member at The Business Roundtable and a Member at The Council on Competitiveness. He is on the Board of Directors at Ford Motor Co. Mr. May was previously employed as a Director-Vehicles Marketing by John Deere Health Care, Inc., a Managing Director by John Deere (Tianjin) Co. Ltd., and a Vice President-Global Platform by John Deere Dubuque Works. He received his undergraduate degree from the University of New Hampshire and an MBA from the University of Maine.
Deere & Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements agricoles et forestiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements agricoles et d'entretien des espaces verts (58,9%) : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, moteurs, coupeurs et défibreurs, racleurs, équipements d'irrigation, matériel de manutention, faucheuses, tondeuses à gazon, etc. ;
- équipements de construction et de foresterie (24,4%) : chargeurs, niveleuses, tracteurs, excavatrices, moissonneuses-batteuses, débusqueuses, etc. ;
- autres (2,9%).
Le solde du CA (13,8%) concerne les prestations de financement des ventes (achat, crédit-bail, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,5%), Europe de l'Ouest (14,3%), Amérique latine (12,3%), Asie-Afrique-Océanie-Moyen-Orient (9,3%), Canada (8,2%) et autres (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.