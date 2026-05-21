Des profits en léger repli pour Deere, malgré des ventes accrues

Le constructeur d'équipements agricoles et forestiers John Deere dévoile un bénéfice net en baisse de 2% à 1,77 MdUSD au titre de son 2e trimestre 2025-2026 (clos le 3 mai), soit 6,55 USD par action, malgré des revenus en croissance de 5% à 13,37 MdsUSD.

"Nos performances dans le contexte de marché actuel témoignent de la solidité de notre portefeuille diversifié", commente le PDG John May, qui revendique d'excellents résultats pour ses divisions petite agriculture et construction-sylviculture durant l'année.



"Face aux défis persistants des marchés agricoles mondiaux, notre portefeuille complet continue de stimuler la croissance de nos parts de marché et de soutenir nos objectifs de croissance durable", poursuit le dirigeant, qui confirme l'objectif annuel d'un bénéfice net entre 4,5 et 5 MdsUSD.



"En continuant d'investir dans l'innovation tout au long du cycle et en tirant parti de la force de notre réseau de concessionnaires, nous sommes bien placés pour créer une valeur croissante pour nos clients et nos actionnaires à mesure que les conditions de marché s'améliorent", juge John May.