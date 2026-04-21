Alors que la population s'approche des 5 millions d'habitants et que le trafic aéroportuaire atteint de nouveaux sommets, la demande en infrastructures de refroidissement n'a jamais été aussi forte. Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower), dont le siège est à Dubaï, répond à cette envolée en équipant les nouvelles tours résidentielles de la ville et les centres de données dédiés à l'IA. Les fondamentaux de l'entreprise restent solides, portés par un chiffre d'affaires record et une croissance soutenue des bénéfices.

Dubaï repose actuellement sur une véritable mine d'or de croissance.

Avec une population ayant officiellement franchi la barre des 4 millions d'habitants au troisième trimestre 2025, la région est en bonne voie pour atteindre les 5 millions d'ici 2030. Entre l'afflux ininterrompu de nouveaux résidents et un aéroport international de Dubaï (DXB) pulvérisant les records avec 95,2 millions de passagers en 2025, la métropole tourne à plein régime.

Selon l'Official Airline Guide (OAG), DXB a conservé sa position de premier hub international, alors que la demande de logements et d'infrastructures surpasse désormais largement l'offre.

Malgré l'ombre de l'instabilité régionale et les répercussions économiques du conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran – marqué par un blocus naval et l'échec des pourparlers de paix en avril 2026 – les perspectives financières des Émirats arabes unis demeurent stables. La Banque centrale des ÉAU table sur une progression du PIB de 5,2 % à 5,6 % pour 2026, soutenue par la reprise du secteur des hydrocarbures et le dynamisme du secteur non pétrolier.

Cette croissance rapide du PIB exerce une pression immense sur les infrastructures critiques de Dubaï, notamment en matière de refroidissement durable. Pour y faire face, le Conseil suprême de l'énergie de Dubaï (DSCE) a fait du refroidissement urbain une priorité absolue, visant une couverture de 40 % d'ici 2030, contre environ 25 % actuellement.

Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower), leader des services de refroidissement urbain, mène la charge avec un objectif de capacité de 1,76 à 1,77 million de tonnes de réfrigération d'ici fin 2026, grâce à des projets d'envergure tels que "Wasl - The Island".

L'entreprise envisage désormais sa première expansion internationale et investit le marché des centres de données afin de fournir des solutions de refroidissement éco-efficaces pour dissiper la chaleur massive générée par l'IA et les technologies cloud.

Une croissance des profits au beau fixe

Empower a enregistré un chiffre d'affaires record et une croissance de son résultat net à deux chiffres, portée par l'extension de son réseau pour répondre à l'usage intensif de la climatisation dans les quartiers de Dubaï. La société a généré 3,42 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED) de revenus, soit une hausse de 4,9 % (159 millions d'AED) par rapport à l'exercice 2024.

Le bénéfice net a franchi la barre du milliard d'AED pour la première fois, progressant de 10,5 % (95 millions d'AED) sur un an. La valeur des actifs de la société s'est hissée à 11,8 milliards d'AED, contre 11,4 milliards d'AED lors de l'exercice précédent.

En 2025, le segment "Eau glacée" d'Empower a généré plus de 98 % du chiffre d'affaires total. Surfant sur la vague de croissance urbaine de Dubaï, ce segment a vu ses revenus progresser de 4,9 % pour atteindre environ 3,4 milliards d'AED. Cette expansion opérationnelle a été marquée par la signature de 186 nouveaux contrats et l'ajout de 110 bâtiments supplémentaires. En soutien à cette croissance, le segment des tuyaux pré-isolés a contribué à hauteur de 47,58 millions d'AED au chiffre d'affaires de l'exercice 2025.

Ces indicateurs renforcent la résilience financière globale de l'entreprise, constituant un argument de poids pour les investisseurs qui surveillent actuellement le titre.

Des rendements attractifs ?

L'action Empower semble actuellement sous-évaluée malgré les tensions régionales. S'echangeant à 1,6 AED, le titre se situe sous son plus haut sur 52 semaines (1,96 AED), mais la tendance à long terme reste positive avec un gain de 3,25 % sur l'année écoulée.

L'argument clé réside dans la valorisation : un ratio cours/bénéfice (PER) de 14,9x, soit un niveau bien inférieur à sa moyenne historique sur trois ans de 17,7x.

Les actionnaires bénéficient d'une stratégie de rendement robuste, avec un rendement du dividende potentiel de 5,57 % pour l'exercice 2026, qui devrait grimper à 6,18 % d'ici 2028.

Les analystes semblent considérer que le marché surréagit aux bruits géopolitiques. Neuf analystes sur douze recommandent l'achat. Avec un objectif de cours moyen de 2,1 AED, le potentiel de hausse atteint 30 % en cas de stabilisation de la situation.

Un terrain glissant

Empower fait face à des tensions opérationnelles significatives dues au conflit Iran-Israël-USA. Les frappes récentes sur des sites énergétiques et industriels à Jebel Ali menacent directement les infrastructures de refroidissement urbain. Cette "guerre des infrastructures" engendre des risques physiques tout en faisant grimper les coûts d'assurance et d'exploitation.

Par conséquent, si le marché immobilier de Dubaï venait à ralentir ou si le tourisme fléchissait, ces grandes centrales de refroidissement verraient leur activité chuter brutalement. Outre ces risques géopolitiques, l'entreprise doit composer avec la volatilité des prix de l'énergie, l'évolution des réglementations gouvernementales et la pression croissante en faveur de la transition écologique.