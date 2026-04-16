Les discussions porteraient désormais sur les modalités finales de l'opération. Une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours. Le milliardaire Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, viserait une valorisation supérieure à 20 milliards d'euros pour l'actif.

Le consortium avait proposé 17 milliards d'euros en octobre 2025. D'après Bloomberg, un audit préalable formel a été lancé en janvier 2026 en vue d'une éventuelle offre relevée.

Cette opération réduirait le nombre de grands opérateurs de quatre à trois en France et pourrait alléger la pression concurrentielle.