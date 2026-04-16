Des progrès dans le rachat de SFR par le trio Bouygues, Orange et Iliad

Le consortium réunissant Bouygues, Iliad et Orange serait désormais en négociations avancées pour racheter SFR, la filiale française d'Altice, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Les discussions porteraient désormais sur les modalités finales de l'opération. Une annonce pourrait intervenir dans les prochains jours. Le milliardaire Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, viserait une valorisation supérieure à 20 milliards d'euros pour l'actif.



Le consortium avait proposé 17 milliards d'euros en octobre 2025. D'après Bloomberg, un audit préalable formel a été lancé en janvier 2026 en vue d'une éventuelle offre relevée.



Cette opération réduirait le nombre de grands opérateurs de quatre à trois en France et pourrait alléger la pression concurrentielle.