Le sommet Trump-Zelensky-UE a peut-être accouché d'une souris, ou peut-être pas. Les marchés, qui ont l'air un peu attentistes dans l'attente du prochain rebondissement, retiennent leur souffle avant Jackson Hole. La pression va donc doucement se déplacer sur Jerome Powell, qui commence à avoir l'habitude puisqu'une partie de l'équipe en place à la Maison Blanche lui veut du mal, tandis que l'autre partie ne lui veut pas de bien.

Est-ce l'approche du mois de septembre, dont la mauvaise réputation boursière n'est plus à démontrer ? En tout cas, les investisseurs ont commencé à adopter une position un peu plus attentiste ces derniers jours. Hier, le marché américain a stagné (-0,01% pour le S&P 500) pendant que le marché européen grappillait un peu de terrain (+0,08% pour le Stoxx Europe 600), mais avec de fortes disparités locales, puisque le CAC 40 français a perdu 0,5% pendant que le FTSE 100 britannique gagnait 0,21%. Depuis vendredi la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska, la pression montait pour savoir ce qu'il allait se passer lundi soir, au terme d'une entrevue entre le bloc européen flanqué de Volodymyr Zelensky et le président des Etats-Unis. Au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Le team Zelensky a joué la séduction et Donald Trump s'est prêté à l'exercice, sans trop entrer sur son terrain de jeu habituel de l'emphase et des déclarations spectaculaires.

La Maison Blanche a poussé pour une solution de paix négociée en Ukraine via une rencontre entre Zelensky et Poutine. Elle a refusé d'apporter des garanties militaires directes mais s'est dit prête à coordonner des engagements sécuritaires portés par les Européens. Ce n'est pas une surprise : les Etats-Unis ne veulent plus payer sans retour pour la défense des autres. Le sommet entre les dirigeants ukrainien et russe pourrait être organisé sous deux semaines, a indiqué le chancelier allemand Friedrich Merz. Trump a fait savoir qu'il acceptera de se joindre au duo une fois qu'il aura jeté les bases d'un accord, afin de jouer les médiateurs.

Tout cela reste très flou. La réaction des marchés en dit long sur l'analyse à chaud : les futures américains ont préféré rester en vacances, tandis que les indicateurs avancés européens étaient mollement haussiers. Le pétrole est reparti en baisse parce qu'un cessez-le-feu en Ukraine pourrait rendre la Russie, grosse productrice, à nouveau fréquentable, ce qui serait bénéfique pour l'offre. Mais le recul n'a pas gommé les gains de la veille, signe que les investisseurs attendent de voir. Le Kremlin garde la main sur le calendrier et sur le déroulé des opérations. Sur la plateforme de paris Polymarket, qui permet de prendre le pouls du sentiment de la rue, la probabilité d'un cessez-le-feu en Ukraine est passée de 35 à 39% d'ici la fin de l'année, et de 45 à 51% d'ici le 31 mars 2026. Là aussi, on constate un certain scepticisme.

Tant que Zelensky et Poutine n'ont pas inscrit leur rencontre dans le marbre, les marchés n'ont pas de raison de réagir davantage. En géopolitique plus qu'ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.

L'attention des investisseurs va rapidement se reporter sur la politique monétaire alors que la date du symposium de Jackson Hole se rapproche. Le sommet annuel des banquiers centraux démarre jeudi, mais c'est la journée de vendredi qui a été cerclée de rouge avec un discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Fed. Les financiers espèrent qu'il sera question de la stratégie d'évolution des taux de la banque centrale américaine, en souhaitant vivement que le discours corrobore leurs espoirs de plusieurs assouplissements d'ici la fin de l’année. Les contrats à terme intègrent actuellement deux baisses en 2025, mais l'expérience récente montre que c'est une prophétie à géométrie variable, très sensible aux statistiques macroéconomiques qui tomberont d'ici la mi-septembre. Ce sera l'occasion de voir si Powell maîtrise toujours l'art délicat du banquier central : tout suggérer sans rien dire réellement.

Le reste de l'actualité du jour est dominée par la confirmation par S&P de la notation souveraine "AA+" des Etats-Unis, assortie d'une perspective stable. C'est un bon point pour la Maison Blanche, puisque l'agence estime que les droits de douane additionnels et la loi fiscale de l'administration Trump sont un jeu à somme nulle ou presque.

Sur les marchés de la région Asie-Pacifique, deux camps distincts sont visibles. L'Australie, Taiwan et la Corée du Sud reculent de 0,5 à 1%. La Bourse de Sydney est pénalisée par la chute de sa pharma vedette, CSL, après l'annonce d'un gros plan de réduction des coûts et son projet de scission de sa division vaccins. Les places chinoises et indiennes poursuivent pour leur part leur ascension dans des proportions modérées. Tokyo est proche de l'équilibre. Les indicateurs avancés européens gardent un léger biais haussier mais ont perdu une bonne partie de leur avance autour de 8h00.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stats sur les permis de construire (14h30) précèderont un discours de la "dissidente" de la Fed, Michel Bowman (20h10 heure de La-Compôte-en-Bauges). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

BBVA : Bestinver Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,95 à 17,90 EUR.

Flughafen Zürich : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 239 à 259 CHF.

Galderma Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 112 à 160 CHF.

Intertek Group : Panmure Liberum démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5579 GBX.

Koskisen : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 8,25 à 9 EUR.

Merck KGaA : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 150 à 120 EUR.

Novo Nordisk : TD Cowen reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 720 à 435 DKK.

Sweco : DNB Carnegie initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 210 SEK.

Salvatore Ferragamo : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 5,30 à 4,65 EUR.

Sats : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 44 NOK.

Zalando : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 37 à 32 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Vinci décroche un contrat en Australie sur l'Eastern Freeway.

Aéroports de Paris annonce une légère croissance du trafic en juillet.

BioMérieux obtient l'autorisation de la FDA pour son test Spotfire.

Frey, allié à Cale Street, rachète trois outlets italiens pour 410 MEUR et leur société de gestion spécialisée.

Eagle Football signe Dominik Greif pour 4 MEUR.

Le projet d'OPA simplifée à 0,033 EUR de Novaagro sur AgroGénération a été déposé.

Acheter-Louer achète des solana.

Metavisio lève 1,5 MEUR brut via une opération réservée à 0,01 EUR et annonce mettre fin à son programme d'OCABSA.

Les principales publications du jour : … Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

BHP augmente son bénéfice grâce à la demande chinoise de cuivre.

CSL va licencier jusqu'à 15% de ses effectifs et céder sa division vaccins contre la grippe.

Woodside affiche une baisse de 24% de son bénéfice au premier semestre en raison de la baisse des prix et des coûts d'amortissement.

La société sud-africaine MTN fait l'objet d'une enquête américaine concernant ses activités en Afghanistan.

Fujitsu signe un accord de licence avec Palantir.

Shein envisage de rapatrier son siège en Chine pour séduire Pékin dans le but de pouvoir réaliser une IPO à Hong Kong, après avoir reçu un accul plus que tiède à New York et à Londres.

Les principales publications du jour : Xiaomi Corporation, BHP, Pop Mart International, Woodside, CSL, WuXi Biologics…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.