Inarrêtable Soitec

Soitec s'envole de plus de 15% à 146 EUR et caracole ainsi en tête du SBF 120 à Paris, soutenu par des propos favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" et porte son objectif de cours de 70 à 150 EUR sur le titre du fournisseur de matériaux pour semiconducteurs.

"L'action Soitec a plus que quintuplé depuis le début de l'année après avoir atteint un plus bas de 9 ans en fin d'année", note le broker, pour qui une telle volatilité s'explique bien par la transition rapide du groupe d'un perdant dans les smartphones à un gagnant de l'IA.



Cependant, Deutsche Bank voit encore du potentiel de hausse après ce parcours, pointant qu'il "pourrait y avoir des catalyseurs plus positifs à venir, notamment par la position des wafers SOI comme norme pour les PIC (guides d'ondes, modulateurs)".



Dans un premier temps, la banque allemande indique attendre des mises au point positives de la part des clients en fonderie photonique du groupe français, à savoir Tower Semiconductor et GlobalFoundries.