"L'action Soitec a plus que quintuplé depuis le début de l'année après avoir atteint un plus bas de 9 ans en fin d'année", note le broker, pour qui une telle volatilité s'explique bien par la transition rapide du groupe d'un perdant dans les smartphones à un gagnant de l'IA.

Cependant, Deutsche Bank voit encore du potentiel de hausse après ce parcours, pointant qu'il "pourrait y avoir des catalyseurs plus positifs à venir, notamment par la position des wafers SOI comme norme pour les PIC (guides d'ondes, modulateurs)".

Dans un premier temps, la banque allemande indique attendre des mises au point positives de la part des clients en fonderie photonique du groupe français, à savoir Tower Semiconductor et GlobalFoundries.