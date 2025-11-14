À la suite de l’accord commercial conclu entre la Suisse et les États-Unis, les raffineurs suisses d’or étudient la possibilité de s’implanter sur le sol américain, a déclaré vendredi Helene Budliger Artieda, directrice du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Lors d’une conférence de presse, elle a précisé que cette réflexion s’inscrivait dans un cadre plus large de renforcement des échanges bilatéraux, alors que l’or constitue un élément clé de l’excédent commercial suisse vis-à-vis de Washington.

L’accord prévoit une réduction des droits de douane américains sur les produits suisses de 39% à 15%, mais l’or reste exempté de ces taxes. Malgré l’importance stratégique du secteur, Budliger Artieda a souligné que la rentabilité de l’activité de raffinage restait très faible, avec des marges "de l’ordre de 1% ou moins". Elle a néanmoins insisté sur le rôle central que pourrait jouer une implantation américaine, dans un contexte où les États-Unis cherchent à renforcer leur propre marché de l’or.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les entreprises suisses se sont engagées à investir 200 milliards de dollars aux États-Unis d’ici à fin 2028, selon les autorités helvétiques. Ces engagements devraient favoriser un ancrage industriel plus marqué de la Suisse aux États-Unis, notamment dans des secteurs sensibles comme la métallurgie précieuse et les technologies avancées.