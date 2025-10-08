Sanofi indique qu'AlphaMedix a satisfait l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité lors d'un essai de phase 2, démontrant des bénéfices cliniquement significatifs dans les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).

Il a affiché des taux de réponse objective significatifs et des bénéfices cliniques prolongés chez les patients atteints de TNE-GEP non résécables ou métastatiques exprimant le récepteur de la somatostatine, préalablement traités ou non par radiothérapie interne vectorisée.

Des bénéfices ont également été observés dans les deux cohortes dans des critères d'évaluation secondaires clés, notamment la survie sans progression et la survie globale. Enfin, AlphaMedix a présenté un profil de sécurité acceptable, similaire dans les deux cohortes.

L'essai ALPHAMEDIX-02 est en cours et les résultats complets seront présentés lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO). Ses résultats serviront aussi de base à des discussions avec les autorités de santé.