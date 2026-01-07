Des résultats positifs pour des essais de GSK pour le traitement de l'hépatite B chronique

GSK annonce ce matin des résultats positifs pour les essais de phase III B-Well 1 et B-Well 2 pour le bepirovirsen, un traitement potentiel pour l'hépatite B chronique (CHB) chez plus de 1 800 patients issus de 29 pays.



La CHB touche plus de 250 millions de personnes dans le monde et constitue la principale cause de cancer du foie.



La norme de soins actuelle - les analogues nucléos(t)ide - nécessite souvent une thérapie à vie et les taux de guérison fonctionnels restent faibles, généralement seulement 1 %.



Les essais B-Wells ont atteint leur critère principal, et le bepirovirsen a démontré un taux de guérison fonctionnel statistiquement significatif et cliniquement significatif.



Les taux de guérison fonctionnel étaient significativement plus élevés avec le bepirovirsen plus de soins standards comparés aux soins standards seuls.



Les essais ont démontré un profil de sécurité et de tolérabilité acceptable, cohérent avec ce qui avait été rapporté dans d'autres études.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : " Le Bepirovirsen a le potentiel de transformer les objectifs thérapeutiques pour les personnes vivant avec la CHB en atteignant des taux de guérison fonctionnels significatifs - une première pour cette maladie. Nous sommes ravis de cette avancée majeure dans notre pipeline en hépatologie en expansion, visant à transformer les résultats dans les maladies du foie. "

