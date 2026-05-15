Tops Tate & Lyle +44,55% : le spécialiste britannique des ingrédients alimentaires s'envole sur une offre de rachat en numéraire de l'américain Ingredion, valorisant le titre à 615 pence par action (soit une prime de 64% sur le dernier cours) dans un contexte de faiblesse prolongée du titre depuis un an. OHB +52,57% : le constructeur de satellites allemand est propulsé par une combinaison de catalyseurs exceptionnels : des résultats du T1 2026 publiés la semaine précédente supérieurs aux attentes, portés par un carnet de commandes record de 3,35 milliards d'euros (+45%), et l'annonce d'une alliance stratégique avec Dassault Aviation pour proposer à l'ESA un avion spatial réutilisable VORTEX-S. Cela consacre OHB comme pivot incontournable de la consolidation spatiale européenne. Delivery Hero +47,57% : l'entreprise grimpe après l’annonce de la cession par Prosus d’une partie de sa participation à Aspex Management, pour un montant d’environ 335 MEUR. Parallèlement, le titre bénéficie d’un regain d'intérêt des analystes, avec des recommandations positives de JP Morgan, Jefferies et Barclays. Technoprobe +30,4% : le groupe italien a publié des résultats trimestriels solides. Il a fait état d’un chiffre d’affaires consolidé en progression de 19% sur un an, tandis que l’EBITDA consolidé a bondi de 44%. Fort de cette dynamique, l’entreprise a revu à la hausse ses objectifs pour l’année en cours et anticipe d’atteindre dès cette année les ambitions initialement prévues pour 2027. Vallourec +12,8% : le fabricant français de tubes sans soudure a livré un RBE trimestriel en haut de sa fourchette prévisionnelle, assorti d'une génération de trésorerie supérieure aux attentes et de la confirmation d'un retour aux actionnaires de 650 millions d'euros d'ici août. Un triptyque suffisant pour effacer les craintes liées aux perturbations au Moyen-Orient. Intertek +14,36% : le spécialiste britannique des tests, inspections et certifications bondit après que son conseil a signalé sa disposition à recommander l'offre finale d'EQT à 6000 GBX par action. C'est la quatrième surenchère du fonds suédois, valorisant le groupe à 9,4 MdsGBP. British American Tobacco +13,99% : le géant britannique du tabac bénéficie d'un puissant reclassement réglementaire aux Etats-Unis : la FDA a signalé qu'elle déprioritiserait les actions coercitives contre les produits sans combustion dont les dossiers PMTA sont acceptés, réduisant significativement le risque pesant sur les marques Vuse et Velo. Morgan Stanley a relevé sa recommandation à surpondérer, tandis que Citi a rehaussé son objectif de cours à 5 200 GBX. Umicore +10,36% : le groupe belge des matériaux avancés et du recyclage avait marqué les esprits avec ses résultats publiés dix jours plus tôt. Cette semaine, il est porté par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs à l'achat avec un objectif rehaussé à 33 euros, qui a, à lui seul, propulsé le titre de plus de 15% en séance mercredi. Sodexo +11,26% : le spécialiste français de la restauration collective a enregistré deux signaux positifs. Les résultats semestriels solides de son rival britannique Compass Group, qui relève ses perspectives annuelles, redonnent de la visibilité au secteur, tandis que le renouvellement d'un contrat de long terme avec Rio Tinto en Australie rassure le marché. Flops Adecco -18,86% : le numéro un mondial du travail temporaire est sévèrement sanctionné après ses résultats du premier trimestre 2026, qui ont manqué le consensus sur la marge brute et déçu sur la génération de trésorerie. La défiance s'est amplifiée avec des perspectives pour le deuxième trimestre signalant une marge brute "légèrement inférieure" et des charges en hausse. 3i Group -14,67% : le fonds britannique de capital-investissement chute lourdement à la suite de la publication de ses résultats annuels. C'est la trajectoire d'Action, sa participation phare représentant 65,4% d'un portefeuille total de 31,8 milliards de livres, qui concentre toutes les inquiétudes, avec un ralentissement de la croissance et un tassement des marges. Burberry -12,27% : la griffe britannique accuse le coup après des résultats annuels qui révèlent des revenus en recul de 2%, malgré une embellie des résultats grâce au plan de restructuration de Joshua Schulman. La désaffection frappe l'ensemble du secteur, AlphaValue jugeant que "le contexte géopolitique très incertain et la faiblesse persistante de la demande liée au tourisme continuent de limiter la visibilité". Salvatore Ferragamo a lourdement décroché à son tour après ses chiffres peu enthousiasmants. Bilfinger : -14,15% : le prestataire de services industriels allemand est en berne après des résultats du premier trimestre 2026 qui ont déçu sur deux points névralgiques : un recul des entrées de commandes et un flux de trésorerie disponible qui s'est effondré. La direction a maintenu ses objectifs annuels en tablant sur un regain de la demande au second semestre. Tops US Tower Semiconductor +29,84% : l’attrait des investisseurs pour les valeurs de l’industrie des semiconducteurs ne semble pas faiblir, surtout quand elles publient de bons résultats. La société américaine a en parallèle annoncé des signatures de contrats pour un montant total de 1,3 MEUR.



Ford +8,77% : le constructeur automobile américain est propulsé par le lancement officiel de Ford Energy, filiale dédiée aux systèmes de stockage par batterie destinés aux centres de données et aux grands clients industriels, et par une note de Morgan Stanley qui valorise cette nouvelle activité jusqu'à 10 milliards de dollars sur la base d'un résultat opérationnel cible d'environ 588 millions de dollars à pleine capacité (20 GWh annuels).

Flops US

Intel -12,93% : la Corée du Sud fait planer l’ombre d'une taxe sur les valeurs IA et le secteur dévisse. Après les géants coréens, c’est au tour d’Intel et de SanDisk, ce dernier souffrant en plus d’une cession d’actions de 3,5 MUSD par un initié. Oklo -14,15% : voir la perte nette d’une société s’agrandir est rarement bon signe. Celle d’Oklo s’établit une nouvelle fois en territoire négatif à -33,1 MUSD. Ce chiffre est à comparer avec celui des analystes qui tablaient sur une perte nette de 32,1 MUSD.