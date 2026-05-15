|Tops / Flops de la semaine
Tops
Tate & Lyle +44,55 % : le spécialiste britannique des ingrédients alimentaires s'envole sur une offre de rachat en numéraire de l'américain Ingredion, valorisant le titre à 615 pence par action (soit une prime de 64% sur le dernier cours) dans un contexte de faiblesse prolongée du titre depuis un an.
OHB +52,57 % : le constructeur de satellites allemand est propulsé par une combinaison de catalyseurs exceptionnels : des résultats du T1 2026 publiés la semaine précédente supérieurs aux attentes, portés par un carnet de commandes record de 3,35 milliards d'euros (+45%), et l'annonce d'une alliance stratégique avec Dassault Aviation pour proposer à l'ESA un avion spatial réutilisable VORTEX-S. Cela consacre OHB comme pivot incontournable de la consolidation spatiale européenne.
Delivery Hero +47,57 % : l'entreprise grimpe après l’annonce de la cession par Prosus d’une partie de sa participation à Aspex Management, pour un montant d’environ 335 MEUR. Parallèlement, le titre bénéficie d’un regain d'intérêt des analystes, avec des recommandations positives de JP Morgan, Jefferies et Barclays.
Technoprobe +30,4 % : le groupe italien a publié des résultats trimestriels solides. Il a fait état d’un chiffre d’affaires consolidé en progression de 19% sur un an, tandis que l’EBITDA consolidé a bondi de 44%. Fort de cette dynamique, l’entreprise a revu à la hausse ses objectifs pour l’année en cours et anticipe d’atteindre dès cette année les ambitions initialement prévues pour 2027.
Vallourec +12,8 % : le fabricant français de tubes sans soudure a livré un RBE trimestriel en haut de sa fourchette prévisionnelle, assorti d'une génération de trésorerie supérieure aux attentes et de la confirmation d'un retour aux actionnaires de 650 millions d'euros d'ici août. Un triptyque suffisant pour effacer les craintes liées aux perturbations au Moyen-Orient.
Intertek +14,36 % : le spécialiste britannique des tests, inspections et certifications bondit après que son conseil a signalé sa disposition à recommander l'offre finale d'EQT à 6000 GBX par action. C'est la quatrième surenchère du fonds suédois, valorisant le groupe à 9,4 MdsGBP.
British American Tobacco +13,99 % : le géant britannique du tabac bénéficie d'un puissant reclassement réglementaire aux Etats-Unis : la FDA a signalé qu'elle déprioritiserait les actions coercitives contre les produits sans combustion dont les dossiers PMTA sont acceptés, réduisant significativement le risque pesant sur les marques Vuse et Velo. Morgan Stanley a relevé sa recommandation à surpondérer, tandis que Citi a rehaussé son objectif de cours à 5 200 GBX.
Umicore +10,36 % : le groupe belge des matériaux avancés et du recyclage avait marqué les esprits avec ses résultats publiés dix jours plus tôt. Cette semaine, il est porté par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs à l'achat avec un objectif rehaussé à 33 euros, qui a, à lui seul, propulsé le titre de plus de 15% en séance mercredi.
Sodexo +11,26 % : le spécialiste français de la restauration collective a enregistré deux signaux positifs. Les résultats semestriels solides de son rival britannique Compass Group, qui relève ses perspectives annuelles, redonnent de la visibilité au secteur, tandis que le renouvellement d'un contrat de long terme avec Rio Tinto en Australie rassure le marché.
Flops
Adecco -18,86 % : le numéro un mondial du travail temporaire est sévèrement sanctionné après ses résultats du premier trimestre 2026, qui ont manqué le consensus sur la marge brute et déçu sur la génération de trésorerie. La défiance s'est amplifiée avec des perspectives pour le deuxième trimestre signalant une marge brute "légèrement inférieure" et des charges en hausse.
3i Group -14,67 % : le fonds britannique de capital-investissement chute lourdement à la suite de la publication de ses résultats annuels. C'est la trajectoire d'Action, sa participation phare représentant 65,4% d'un portefeuille total de 31,8 milliards de livres, qui concentre toutes les inquiétudes, avec un ralentissement de la croissance et un tassement des marges.
Burberry -12,27 % : la griffe britannique accuse le coup après des résultats annuels qui révèlent des revenus en recul de 2%, malgré une embellie des résultats grâce au plan de restructuration de Joshua Schulman. La désaffection frappe l'ensemble du secteur, AlphaValue jugeant que "le contexte géopolitique très incertain et la faiblesse persistante de la demande liée au tourisme continuent de limiter la visibilité". Salvatore Ferragamo a lourdement décroché à son tour après ses chiffres peu enthousiasmants.
Bilfinger : -14,15 % : le prestataire de services industriels allemand est en berne après des résultats du premier trimestre 2026 qui ont déçu sur deux points névralgiques : un recul des entrées de commandes et un flux de trésorerie disponible qui s'est effondré. La direction a maintenu ses objectifs annuels en tablant sur un regain de la demande au second semestre.
Tops USTower Semiconductor+29,84 % : l’attrait des investisseurs pour les valeurs de l’industrie des semiconducteurs ne semble pas faiblir, surtout quand elles publient de bons résultats. La société américaine a en parallèle annoncé des signatures de contrats pour un montant total de 1,3 MEUR.
Ford +8,77 % : le constructeur automobile américain est propulsé par le lancement officiel de Ford Energy, filiale dédiée aux systèmes de stockage par batterie destinés aux centres de données et aux grands clients industriels, et par une note de Morgan Stanley qui valorise cette nouvelle activité jusqu'à 10 milliards de dollars sur la base d'un résultat opérationnel cible d'environ 588 millions de dollars à pleine capacité (20 GWh annuels).
Flops US
Intel -12,93 % : la Corée du Sud fait planer l’ombre d'une taxe sur les valeurs IA et le secteur dévisse. Après les géants coréens, c’est au tour d’Intel et de SanDisk, ce dernier souffrant en plus d’une cession d’actions de 3,5 MUSD par un initié.
Oklo -14,15 % : voir la perte nette d’une société s’agrandir est rarement bon signe. Celle d’Oklo s’établit une nouvelle fois en territoire négatif à -33,1 MUSD. Ce chiffre est à comparer avec celui des analystes qui tablaient sur une perte nette de 32,1 MUSD.
|Matières premières
Énergie : Les prix du pétrole terminent la semaine en nette hausse. Le Brent gagne près de 4% pour atteindre environ 108 USD le baril. Le WTI américain progresse également et dépasse la barre des 100 USD. Le marché réagit aux perturbations continues dans le détroit d'Ormuz et à un déficit persistant de l'offre mondiale. La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin n'a pas permis de débloquer la situation avec l'Iran. Les deux présidents s'accordent sur la nécessité d'empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire et de rouvrir le détroit d'Ormuz. Le marché espère que la Chine utilisera son influence sur l'Iran pour favoriser un accord de paix, mais aucune avancée concrète n'a émergé de ce sommet. Sur le terrain, les risques géopolitiques restent élevés. L'insuffisance de l'offre constitue le principal moteur de la hausse des prix. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la production mondiale a baissé de 1,8 million de barils par jour (mbj) en avril. Le dernier rapport de l'OPEP confirme cette tendance. La production du cartel a chuté de 1,73 mbj en avril. Cette baisse s'explique par les difficultés d'exportation dans le golfe Persique et inclut encore les volumes des Émirats arabes unis, qui ont officiellement quitté l'OPEP le 1er mai. Concernant la demande pour 2026, les agences présentent des scénarios différents. L'AIE abaisse ses prévisions et anticipe désormais une baisse de la demande mondiale de 420000 barils par jour, pénalisée par les secteurs de l'aviation et de la pétrochimie. À l'inverse, l'OPEP conserve des perspectives positives et prévoit une croissance de la demande de 1,17 mbj.
Métaux : À Londres, le cours du cuivre a dépassé 14000 USD la tonne cette semaine, avant de refluer autour de 13938 USD. A l’instar du pétrole, les causes de cette hausse sont à chercher du côté de l’offre. Le Pérou, troisième producteur mondial, rencontre des problèmes de production, ce qui laisse planer des risques de pénurie en cuivre compte tenu du faible niveau des stocks mondiaux. La demande, elle, ne faiblit pas. Le développement de l'intelligence artificielle exige la construction de nombreux centres de données. Ces infrastructures utilisent des quantités importantes de cuivre. Du côté des métaux précieux, le cours de l'or a reculé cette semaine à 4550 USD. L'économie américaine affiche une inflation persistante. Les prix à la production et à la consommation aux États-Unis ont fortement augmenté en avril. Cette hausse des prix annule les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt cette année. Les taux d'intérêt élevés pénalisent le cours de l'or. Les investisseurs préfèrent placer leur argent sur des actifs qui génèrent un rendement, contrairement à l'or.
Produits agricoles : Le blé enregistre la plus forte progression hebdomadaire. Le contrat juillet 2026 a gagné 6% sur la semaine pour atteindre 650 cents le boisseau. Cette hausse résulte directement des récentes prévisions de l'USDA, qui anticipe une production de blé médiocre. Le soja réagit aux discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine et clôture la semaine en légère baisse (1188 cents). Donald Trump prévoit des achats massifs de soja de la part de la Chine. Compte tenu de l’évolution des prix, le marché tempère ces attentes.
|Macroéconomie
Macro : L’hypothèse d’une hausse de taux de la Fed semble grandir de jour en jour. Selon l’outil FedWatch du CME, il y a désormais une chance sur deux pour que la Fed relève ses taux au moins une fois d’ici à la fin de l’année. Les chiffres d’inflation de la semaine (un CPI et un PPI au-dessus des attentes) ont contribué à renforcer la pression sur la Fed. Le 10 ans américain a franchi cette semaine la barre des 4.5%. Le 2 ans, généralement considéré comme un proxy des anticipations de l’évolution des taux de la Fed, est lui à son plus haut niveau depuis juin dernier. A cette époque, les taux de la Fed étaient… 75 points de base plus élevés. A noter enfin que le mandat de président de la Fed de Jerome Powell se termine ce vendredi. Kevin Warsh, confirmé cette semaine par le Sénat, prend sa suite.
Crypto : Le bitcoin recule de -2,2% cette semaine et revient flirter avec les 80 000 USD. Plus globalement, dans le sillage des indices boursiers, le BTC a bondi de +17% depuis fin mars. Mais cela reste nettement moins fort que le Nasdaq 100, qui s’envole, lui, de +28% sur la même période. Pourtant, le leader des cryptos avait habitué les investisseurs à amplifier les mouvements des indices boursiers, à la hausse comme à la baisse. En fait, l’engouement pour la thématique IA-semiconducteurs a très largement fait de l’ombre au secteur crypto. Résultat : si, avant l’ère IA, certains se diversifiaient en ajoutant une ligne bitcoin à leur portefeuille, la tendance est désormais plutôt à mettre le paquet sur tout ce qui résonne avec “semiconducteur”. Un peu comme à l’époque où il suffisait d’ajouter le mot “blockchain” dans un communiqué pour faire bondir un cours boursier. Sauf que cette fois-ci, les cas d’usage sont bien plus palpables avec l’IA qu’avec la blockchain. Il faudra peut-être que les agents IA de demain adoptent massivement les usages cryptos pour que l’on revoie de nouveaux flux massifs dans la cryptosphère. En attendant, les autres cryptos suivent la trace du bitcoin depuis lundi : l’ether (ETH) baisse de 4,8%, autour des 2 250 USD, Solana (SOL) chute de 5,5%, à 91 USD, et XRP stagne autour de 1,46 USD.
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