Rheinmetall annonce qu'il va fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne Skyranger 35 installés sur les châssis de chars de combat Leopard 1, une commande dont la valeur se chiffre en centaine de millions d'euros.
Ces systèmes sont financés par un pays de l'UE, dont le nom n'est pas précisé, grâce au produit des avoirs russes gelés. La production et l'intégration des systèmes seront réalisées par la filiale italienne du groupe de défense allemand.
'Le Skyranger 35 est équipé d'un canon revolver KDG 35/1000 de calibre 35 mm x 228 avec une cadence de tir de 1000 coups par minute. Il a une portée effective allant jusqu'à 4 000 mètres et un haut degré de similitude avec le canon Revolver Oerlikon Mk 3', précise Rheinmetall.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
