Netflix est attendu en baisse sensible ce mercredi, au lendemain de la publication par le géant du streaming vidéo de ses résultats de troisième trimestre 2025, grevés par une lourde charge exceptionnelle au Brésil.
Le groupe a vu son BPA augmenter de 9% à 5,87 dollars, un niveau inférieur à ses projections en raison d'un profit opérationnel lui aussi moins élevé qu'anticipé, en hausse de 12% à 3,25 milliards de dollars, soit une marge de 28,2%.
Ce profit opérationnel a été pénalisé par une dépense exceptionnelle d'environ 619 MUSD, liée à un litige en cours avec les autorités fiscales brésiliennes, charge sans laquelle son objectif de marge opérationnelle aurait été dépassé.
En termes d'activité, Netflix a enregistré une croissance de 17,2% de ses revenus à 11,5 MdsUSD, 'soutenue principalement par la croissance des adhésions, des ajustements de tarifs et des revenus publicitaires accrus'.
Pour les trois derniers mois de 2025, sa direction indique viser un BPA de 5,45 USD et un profit opérationnel de 2,86 MdsUSD, soit une marge de 23,9%, ainsi que des revenus de 11,96 MdsUSD, en croissance de 16,7%.
Netflix, Inc. est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Les membres, moyennant un tarif mensuel, ont accès à du contenu illimité et à la demande sur leurs ordinateurs (PC et MAC), leurs téléphones portables, leurs téléviseurs ou sur d'autres dispositifs (Xbox 360, PlayStation, Wii, Blu-Ray, etc.) connectés à Internet.
A fin 2024, Netflix, Inc. compte environ 302 millions d'abonnements.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (44,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,8%), Amérique latine (12,4%) et Asie-Pacifique (11,3%).
