ams OSRAM grimpe de 6,4% à 17,7 CHF, à la suite de la publication d'une marge d'EBITDA ajustée en hausse de 40 points de base à 16,9% au titre du 2e trimestre 2026, dans le haut de sa fourchette de prévisions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 805 MEUR.
La société autrichienne, spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage, revendique également une croissance de 13% en données comparables de son portefeuille coeur de semi-conducteurs, à taux de change constants.
"Nous avons franchi des étapes clés dans la préparation de la production de masse de nos nouveaux moteurs lumineux basés sur des réseaux microLED destinés aux lunettes intelligentes de nouvelle génération en réalité augmentée", souligne le CEO Aldo Kamper.
"Parallèlement, nous faisons progresser la photonique pour l'IA en élargissant notre portefeuille de produits. La dynamique visant à faire de nous le leader de la photonique numérique se renforce et se reflétera de plus en plus dans nos résultats financiers", poursuit-il.
Pour le trimestre en cours, ams OSRAM prévoit une marge d'EBITDA ajustée de 16%, à plus ou moins 1,5%, pour un chiffre d'affaires entre 770 MEUR et 870 MEUR, "reflétant une hausse saisonnière normale à soutenue et une croissance continue du contenu en semi-conducteurs".
Le groupe maintient inchangés ses objectifs pour 2026, à savoir des revenus en légère baisse en raison des cessions et des effets de change, ainsi qu'une pression temporaire d'éléments exceptionnels sur l'EBITDA ajusté. Il prévoit en revanche un free cash-flow positif en 2027.
Aldo Kamper is currently President & Chief Executive Officer at OSRAM Opto Semiconductors GmbH since 2010, Chief Executive Officer at OSRAM Licht AG since 2023, CEO & Chairman-Management Board at ams-OSRAM AG since 2023, and Chairman-Supervisory Board at LEONI Kabel GmbH. Former positions include President & Chief Executive Officer at LEONI AG from 2018 to 2023, Controller at OSRAM GmbH from 1994 to 1999, and Executive Vice President & GM-Specialty Lighting at OSRAM SYLVANIA, Inc. from 2006 to 2010. Education includes an MBA from Stanford Graduate School of Business.
ams Osram AG est une entreprise autrichienne spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage. La société exerce ses activités à travers deux segments : Semi-conducteurs et Lampes & Systèmes (L&S). Le segment Semi-conducteurs comprend des produits et des solutions à base de semi-conducteurs destinés aux clients des marchés finaux de l'automobile, des biens de consommation, de l'industrie et des technologies médicales. Son offre pour le marché automobile comprend des solutions LED (diodes électroluminescentes) différenciées pour les phares et autres éclairages avant, l'éclairage extérieur et l'éclairage d'ambiance intérieur des véhicules. En outre, l'unité commerciale Opto Semiconductors (OS) de la société est spécialisée dans les technologies d'émetteurs (LED et diodes laser), tandis que CMOS Sensors and ASICs (CSA) est spécialisée dans les capteurs et les circuits intégrés (CI) analogiques à signaux mixtes. Le segment L&S comprend des systèmes d’éclairage et d’éclairage, en particulier pour les marchés de l’automobile et de l’industrie. L’activité automobile de L&S comprend principalement des lampes halogènes, au xénon et de signalisation traditionnelles pour véhicules, des lampes et modules à LED, ainsi que des systèmes d’éclairage de modernisation.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.