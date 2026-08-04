Des trimestriels lumineux pour ams OSRAM

ams OSRAM grimpe de 6,4% à 17,7 CHF, à la suite de la publication d'une marge d'EBITDA ajustée en hausse de 40 points de base à 16,9% au titre du 2e trimestre 2026, dans le haut de sa fourchette de prévisions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 805 MEUR.

La société autrichienne, spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs et de systèmes d'éclairage, revendique également une croissance de 13% en données comparables de son portefeuille coeur de semi-conducteurs, à taux de change constants.



"Nous avons franchi des étapes clés dans la préparation de la production de masse de nos nouveaux moteurs lumineux basés sur des réseaux microLED destinés aux lunettes intelligentes de nouvelle génération en réalité augmentée", souligne le CEO Aldo Kamper.



"Parallèlement, nous faisons progresser la photonique pour l'IA en élargissant notre portefeuille de produits. La dynamique visant à faire de nous le leader de la photonique numérique se renforce et se reflétera de plus en plus dans nos résultats financiers", poursuit-il.



Pour le trimestre en cours, ams OSRAM prévoit une marge d'EBITDA ajustée de 16%, à plus ou moins 1,5%, pour un chiffre d'affaires entre 770 MEUR et 870 MEUR, "reflétant une hausse saisonnière normale à soutenue et une croissance continue du contenu en semi-conducteurs".



Le groupe maintient inchangés ses objectifs pour 2026, à savoir des revenus en légère baisse en raison des cessions et des effets de change, ainsi qu'une pression temporaire d'éléments exceptionnels sur l'EBITDA ajusté. Il prévoit en revanche un free cash-flow positif en 2027.