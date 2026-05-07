Désescalade au Moyen-Orient, ascension à Paris

Les places boursières européennes doivent composer entre le relatif apaisement des tensions au Moyen-Orient et la pluie de résultats qui s'abat sur le Vieux Continent. Dans ce contexte, c'est Paris qui mène la danse en Europe et profite du rebond du luxe.

Aux alentours de 10h30, le CAC 40 s'adjuge 0,34%, à 8 328 points, largement soutenu par le secteur du luxe, avec Kering, Hermès et LVMH qui gagnent respectivement 2,9%, 2,7% et 2,3%. Outre-Rhin, Francfort doit se contenter d'un gain plus modeste (0,14%) tandis que Londres est beaucoup plus circonspecte et cède 0,5%.



"Freedom Project", un projet déjà mort-né ?



Il n'a pas fait long feu. Défendu par les Etats-Unis, le "Project Freedom" visait à accompagner militairement les navires à travers le détroit d'Ormuz. On apprend pourtant ce matin via NBC News que l'Arabie saoudite et le Koweït ont suspendu l'accès des forces armées américaines à leurs bases, à leur espace aérien et a limité les droits de survol. La raison ? Riyad et Koweit City n'ont même pas été consultés par Washington. Un impair qui a forcé Donald Trump à rétropédaler et annoncer la mise sous cloche du projet, en invoquant la signature imminente d'un accord avec l'Iran.



En réalité, "cette propagande vise principalement à justifier le recul de Trump", analyse une source interrogée par Tasnim News, une agence iranienne réputée proche du régime.



Quoi qu'il en soit, le blocus naval mis en place par les Etats-Unis, lui, continue de s'appliquer fermement. "A ce jour, 52 navires commerciaux ont reçu l'ordre de faire demi-tour ou de retourner au port pour s'y conformer", décompte le centre de commandement de l'US Navy. Selon les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime, les passages se font toujours au compte goutte : seuls 8 navires ont franchi le détroit au cours des 24 dernières heures.



Après les échanges de tirs rapportés au cours des derniers jours, la relative accalmie à l'oeuvre est largement saluée par les marchés, comme en témoigne la baisse des cours du pétrole avec -2,1% pour le Brent (99,6 USD le baril) et -2,5% pour le WTI (93,5 USD).



Les valeurs en mouvement



Infineon signe la meilleure performance de l'Euro Stoxx 50, avec un gain proche de 4,21%. Pour rappel, le fabricant allemand de semi-conducteurs avait publié hier des résultats trimestriels en hausse et relevé ses objectifs pour 2026. BMW (+2,67%) et adidas (+1,75%) font aussi partie des valeurs allemandes les plus en vue ce matin.



Dans l'Hexagone, Legrand (+3,28%) a dévoilé ce matin un résultat net part du groupe de 334,9 MEUR au titre des trois premiers mois de 2026, en progression de 14,2% en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) stable à 20,7% des ventes.



Engie (-2,07%) a généré un chiffre d'affaires de 20,6 MdsEUR, en baisse de 11,6% en brut et de 9,5% en organique. L'EBITDA s'est établi à 4,7 MdsEUR, en recul de 13,6% en brut et de 12,3% en organique.



Bouygues (-1,66%) publie un résultat net part du groupe (y compris la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France) en perte de 94 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, contre une perte de 156 MEUR un an auparavant.



Dans le reste de l'Europe, les bénéfices ajustés de Shell (-1,67%) au premier trimestre 2026 s'élèvent à 6,9 MdsUSD, en hausse de 23,21% sur un an, reflétant une performance solide dans l'ensemble de ses activités.



Enfin, Rheinmetall lâche 2,87% après la publication d'un CA trimestriel en baisse de 14,6% à 1,94 MdEUR. Le résultat opérationnel progresse quant à lui de 17,3% à 224 MEUR, soit une marge de 11,6%, en hausse de 95 points de base sur un an.



Une série de statistiques



Sur le front des statistiques, les nouvelles commandes réelles dans le secteur manufacturier allemand ont augmenté de 5% entre février et mars 2026, selon Destatis.



Par ailleurs, le déficit commercial de la France s'est creusé en mars, s'établissant à 6,86 MdsEUR, à comparer à 5,51 MdsEUR le mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO).



En début d'après-midi, les intervenants prendront connaissance des nouvelles demandes d'inscription au chômage aux Etats-Unis. Elles sont attendues autour des 205 000.



En attendant, l'euro grappille 0,2% face au billet vert, autour des 1,177 USD.