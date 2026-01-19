Désignation de thérapie révolutionnaire pour Novartis dans Sjögren
Novartis indique que la FDA des Etats-Unis a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire ("Breakthrough Therapy") à son ianalumab pour la maladie de Sjögren, la deuxième maladie auto-immune rhumatismale la plus répandue.
Publié le 19/01/2026 à 07:27
Elle est soutenue par des données positives issues de plusieurs études, y compris des essais cliniques de phase III NEPTUNUS-1 et 2, dans lesquels l'ianalumab a apporté un bénéfice cliniquement significatif avec un profil de sécurité favorable.
Novartis prévoit de soumettre l'ianalumab pour approbation réglementaire à l'échelle mondiale à partir du début 2026. S'il était approuvé, il deviendrait le premier traitement ciblé pour les patients atteints de la maladie de Sjögren.