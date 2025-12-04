Colas rapporte que sa filiale finlandaise, Destia, a remporté au sein de son alliance avec Sitowise Oy et Ramboll Finland Oy, la construction de la partie Ouest du futur tramway de Vantaa (une localité de l'agglomération d'Helsinki), à la suite d'un accord de mise en oeuvre signé le 26 novembre 2025.



La société a reçu un premier ordre de service d'environ 230 MEUR, qui sera inscrit au carnet de commandes au 4e trimestre 2025. Cette phase couvre les travaux préparatoires, les fondations, la voirie, les réseaux municipaux et certains éléments de superstructure.



Le projet, qui reliera l'aéroport d'Helsinki au quartier de Tikkurila via un tunnel maintenu ouvert durant les travaux, représente un investissement total estimé à 750 MEUR, dont 420 MEUR pour Destia.



La construction doit durer quatre ans, pour une mise en service fin 2029.



Pour rappel, Colas, entreprise spécialisée dans les travaux publics, est elle-même un filiale de Bouygues.