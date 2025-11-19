Du "nous sommes en guerre" au "quoi qu'il en coûte", les formules présidentielles ont marqué la crise sanitaire. Si la pandémie appartient désormais au passé, ses conséquences budgétaires, elles, demeurent. Et surtout, elle n'a fait qu'ajouter une couche à une dérive entamée depuis plus de cinquante ans : le dernier budget excédentaire français remonte à 1974. En septembre, Fitch a d'ailleurs abaissé la note souveraine de la France de AA- à A+, soulignant une nouvelle fois les fragilités des finances publiques.

Publié le 19/11/2025 à 09:02 - Modifié le 19/11/2025 à 09:03

Pendant que les débats opposent partisans d’une hausse des impôts et défenseurs d’une réduction des dépenses, la dette poursuit sa progression, flirtant désormais avec 115% du PIB. Au deuxième trimestre 2025, elle atteignait 3 240 milliards d'euros, selon l’Insee. Pour l’Etat seul, l’encours négociable s’élevait à 2 760 MdsEUR au 31 octobre, avec une maturité moyenne de 8 ans et 173 jours et un taux moyen pondéré de 3,13%, indique l’Agence France Trésor (AFT).

Conséquence directe : en 2023, la charge d’intérêts s’est élevée à 54,8 MdsEUR, presque au niveau du premier poste budgétaire, l'Education nationale (55 MdsEUR). La France approche ainsi d’un point de bascule : dès cette année, la charge de la dette pourrait devenir le premier poste de dépense de l’Etat.

Pour les investisseurs, cette dynamique n’a toutefois rien d’une mauvaise nouvelle. Les OAT offrent désormais des niveaux de rendement attractifs, ce qui alimente une demande soutenue. Lors de l’adjudication du 6 novembre, les OAT 2035, 2042 et 2049 ont été sursouscrites 2,1x, 2,9x et 3,2x, avec des taux moyens de 3,43%, 3,92% et 4,12%.

Qui détient la dette française ?

Selon l’AFT, 55,4% de la dette française est détenue par des non-résidents (contre 49,1% en 2022). Les assureurs français en détiennent 9,8%, les établissements de crédit 10,3%, les OPCVM 1,7% et d’autres acteurs résidents 23,1% (pour des détails supplémentaires, lire ici "Question Bête : Qui détient la dette de la France ?").

L’attrait croissant des investisseurs étrangers s’explique par la profondeur et la liquidité du marché obligataire français, parmi les plus importants d’Europe. La politique d’émission transparente et prévisible de l’AFT renforce également cette confiance. L’identité précise des détenteurs étrangers reste toutefois difficile à établir, ces informations n’étant pas publiques.

Malgré un endettement élevé, la France bénéficie encore d’un profil de crédit solide, porté par la taille de son économie et la stabilité de ses institutions. Les OAT restent ainsi perçues comme un actif "quasi-core" en zone euro : moins sûr que le Bund, mais plus rémunérateur. En période d’incertitude mondiale, elles jouent même parfois un rôle de valeur refuge en euro. La présence d’un marché dérivé actif facilite par ailleurs les stratégies de couverture, renforçant l’attractivité de la dette française.

Reste un point de fragilité : la part élevée de détenteurs étrangers peut théoriquement accentuer le risque de sorties rapides en cas de choc politique ou budgétaire.

La lecture de Goldman Sachs : un marché devenu sensible au politique

Dans son rapport du 16 novembre, Goldman Sachs souligne la surperformance récente des OAT après plusieurs semaines de faiblesse. Pour la banque, ce rebond reflète un apaisement du contexte politique : avancée du volet "sécurité sociale" du budget 2026, report de la suspension de la réforme des retraites, et relations plus constructives entre le gouvernement et le centre gauche. Les investisseurs privilégient donc la stabilité immédiate, quitte à ignorer pour l’instant les questions budgétaires à venir.

Goldman Sachs considère néanmoins que le risque idiosyncratique français reste élevé. Le processus budgétaire demeure incertain, et les contours du déficit 2026 manquent encore de clarté. Le spread OAT-Bund continue ainsi d’intégrer une prime propre à la France, reflétant davantage des doutes politiques et budgétaires que la situation macroéconomique.

Evolution du spread Bund / OAT sur 5 ans (Source Teleborsa / Euronext)

La banque anticipe toutefois un retour du spread vers 70 points de base d’ici fin 2025, à mesure que la trajectoire budgétaire se précisera.

Un marché toujours très apprécié

L’attrait du marché français de la dette se vérifie également dans l’enquête annuelle d’IEM Finance réalisée en septembre 2025 auprès de 202 investisseurs, dont 143 institutions financières. Résultat : 96,2% des répondants se déclarent satisfaits ou très satisfaits.

Les critères jugés les plus importants sont la liquidité (88,7% la qualifient de "très importante"), la transparence (74,7%), puis la prévisibilité (61,5%) et l’innovation (12,2%).