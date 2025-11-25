Les écarts de taux entre les dettes françaises et italiennes se sont nettement resserrés depuis la dégradation par Scope Ratings de la note de la France à AA- en octobre 2024. Pourtant, les fondamentaux de crédit des deux pays restent éloignés, comme le souligne l'agence de notation dans une analyse récente.

Si la perspective négative assignée à la France le 26 septembre et la révision à la hausse de celle de l’Italie le 31 octobre (BBB+, perspective positive) traduisent un possible rapprochement à moyen terme, l’écart de notation (quatre crans) demeure justifié par des différences structurelles, notamment en matière de gouvernance et de finances publiques.

Croissance faible, excédent extérieur pour l'Italie

Les deux économies partagent pourtant certaines caractéristiques. La croissance attendue entre 2025 et 2030 est modeste mais comparable : 1% en France, 0,8% en Italie. Le chômage recule, à 7,6% côté français, 6,1% côté italien, grâce notamment aux réformes du marché du travail. Toutes deux ont fait preuve de résilience face aux tensions commerciales, notamment avec les Etats-Unis. Mais l’Italie tire son épingle du jeu sur le plan extérieur, affichant un excédent courant durable et une position nette de créancier international, à rebours d’une France toujours déficitaire dans ses échanges.

Paradoxalement, c’est sur les finances publiques que la France garde une avance nette. Sa dette publique, attendue à 115% du PIB mi-2025, reste loin des 138% projetés pour l’Italie. Elle bénéficie aussi d’un coût de financement plus stable et de marges budgétaires plus larges. Les paiements d’intérêts y resteront contenus à moyen terme, malgré la hausse des taux. A l’inverse, Rome reste plus vulnérable aux chocs en raison de son fardeau d’intérêts élevé, d’une croissance potentielle faible et de besoins de financement plus lourds. La dépendance accrue de la France aux investisseurs étrangers, en revanche, peut accroître sa sensibilité aux incertitudes politiques.

Risque de dérive plus marqué en France

A terme, une convergence de notation n’est pas exclue, portée par l’amélioration des perspectives italiennes. L’excédent primaire croissant attendu d’ici 2030, combiné à une stabilité politique renforcée après les élections générales de 2027, pourrait stabiliser la dette italienne autour de 136% du PIB. Mais du côté français, les déficits persistants, les incertitudes budgétaires après 2027 et une trajectoire de dette encore floue entretiennent une pression négative. L’écart de crédit pourrait donc se réduire, sans pour autant disparaître.

Pour aller plus loin, lire "Dette française, un fardeau national et une rente pour les investisseurs".