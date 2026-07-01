Deutsche Bank abaisse sa cible sur Forvia

Au lendemain d'une embellie ponctuée d'un gain de 2,54%, le titre Forvia s'enfonce dans le rouge (-1,10%, à 8,638 euros) pénalisé par une note de Deutsche Bank.

Les analystes de la banque allemande ont maintenu leur avis à conserver sur le titre de l'équipementier automobile, mais ont nettement abaissé leur cible de cours de 14,50 à 10,50 euros.



Alors que l'ex-Faurecia doit publier ses résultats du premier semestre le 31 juillet prochain avant l'ouverture des marchés, DB estime que la publication des comptes sur les six premiers mois de l'année reflétera les efforts de réduction des coûts, mais également des conditions de marché sous-jacentes difficiles.



La marge opérationnelle devrait notamment se situer légèrement en-dessous de la fourchette cible pour l'ensemble de l'année. Toutefois, selon les analystes, le second semestre devrait permettre au groupe de revenir dans sa trajectoire cible.



Deutsche Bank ne mise pas sur une modification des perspectives pour l'exercice en cours.