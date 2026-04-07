Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Danone et reste à la vente
Deutsche Bank a annoncé mardi avoir abaissé de 66 à 65 euros son objectif de cours sur Danone, tout en maintenant sa recommandation "vendre" sur le titre en raison de la "multitude de problèmes" qui entourent actuellement le groupe agroalimentaire français.
Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir révisé sa perspective de croissance à données comparables à 3% au titre de l'exercice 2026, avec une prévision établie à 2,4% pour le 1er trimestre du fait de l'impact d'une accumulation de facteurs défavorables dont le rappel des laits infantiles, la sortie de plusieurs segments de marché en Europe et la normalisation de la croissance en Chine.
L'analyste ajoute que l'activité en Amérique du Nord n'affiche toujours aucune croissance, voire que Danone perd des parts de marché dans les yaourts à la grecque avec un recours croissant à des promotions.
Si les recherches en ligne concernant les produits protéinés restent élevées en général, Deutsche Bank fait remarquer que les requêtes portant sur les propres marques de yaourts grecs de Danone ont tendance à diminuer, tout comme celles de ses concurrents qui augmentent leur production, une trajectoire qui laisse penser que le segment arrive à maturité, ce qui ne constitue pas forcément une bonne nouvelle pour les leaders actuels du marché.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (48,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (34%) : aliments infantiles (n° 2 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,8% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,8%), Amérique du Nord (23,2%), Chine-Asie du Nord-Océanie (14,5%), Asie-Moyen-Orient-Afrique (16,3%) et Amérique latine (10,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.