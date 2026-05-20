Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur H&M
Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir ramené de 165 à 160 couronnes suédoises son objectif de cours sur H&M, tout en maintenant sa recommandation à "conserver" sur le titre, dans l'anticipation d'une fin de 2e trimestre plus difficile pour le géant de l'habillement.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique sa prudence par le repli de la confiance des consommateurs et des conditions météorologiques défavorables en Europe du Nord, qui risquent selon lui de peser sur les ventes des collections printemps et été.
L'analyste pointe également un effet de calendrier négatif en mai, dû à un dimanche supplémentaire et à un nombre accru de jours fériés sur certains marchés clés, ce qui pourrait amputer sa croissance d'environ 1% à taux de change constants au 2e trimestre, un impact qu'il considère toutefois comme temporaire et récupérable au trimestre suivant.
Deutsche Bank dit par ailleurs observer des signes de ralentissement généralisé dans le secteur du commerce de détail, citant les performances de Primark et d'Action, ainsi que la faiblesse des indicateurs de marché en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.
Des perspectives assombries pour le reste de l'année
En conséquence, le professionnel prévoit désormais un recul de 1% des ventes de H&M au deuxième trimestre à taux de change constants, contre une hausse de 1% prévue initialement, là où le consensus de marché table quant à lui sur une progression de 1,5%.
Ses prévisions de croissance pour les 3e et 4e trimestres sont quant à elles abaissées d'un point de pourcentage, à +2%.
La rentabilité du groupe suédois devrait cependant faire preuve de résilience, portée par l'amélioration de la marge brute et la stabilité des coûts opérationnels, souligne DB dans sa note.
A la Bourse de Stockholm, l'action H&M cédait 2,2% mercredi après-midi, sous-performant largement un indice OMX Stockholm 30 Index en hausse de 0,7%.Le titre perd autour de 14% cette année.
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 101 points de vente implantés essentiellement en Suède (128), aux Etats-Unis (506), en Allemagne (401), au Royaume-Uni (221), en France (188), en Italie (150) et aux Pays-Bas (93).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (3,9%), Allemagne (15,7%), Etats-Unis (12,7%), Royaume-Uni (7,2%), France (4,9%), Pologne (3,8%), Pays-Bas (3,5%), Italie (3,1%), Suisse (3%), Canada (2,7%) et autres (39,5%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.