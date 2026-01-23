Après les résultats décevants publiés par le groupe au titre du troisième trimestre et les indications peu encourageantes fournies pour la fin de l'exercice 2025, l'analyste explique que les performances opérationnelles de l'opérateur satellitaire vont désormais être surveillées de près.
De son point de vue, la direction de la société luxembourgeoise va devoir rassurer les investisseurs à la fois sur la bonne intégration d'Intelsat mais aussi sur sa capacité à tenir tête à la concurrence de Starlink, qui ne cesse de remporter des contrats.
A court terme toutefois, Deutsche Bank se montre plus optimiste sur les développements liés à la bande C devant permettre de libérer du spectre pour la 5G, un un actif clé pour SES et dont une valorisation plus concrète pourrait émerger d'ici la fin de l'année et soutenir le titre.
D'après l'intermédiaire, le titre SES est une valeur susceptible de mieux performer au cours du second semestre, avec un potentiel de progression au fil de l'année ce qui l'amène à maintenir sa recommandation à l'achat malgré un objectif de cours revu à la baisse.
SES S.A. a une vision audacieuse pour fournir des expériences étonnantes partout dans le monde en distribuant du contenu vidéo de la plus haute qualité et en fournissant une connectivité transparente dans le monde entier. En tant que leader dans les solutions de connectivité de contenu mondial, SES S.A. exploite la seule constellation de satellites multi-orbites au monde présentant une combinaison unique de couverture mondiale et de haute performance, y compris le système O3b en orbite terrestre moyenne à faible latence, qui a fait ses preuves sur le marché. En exploitant un réseau vaste et intelligent basé sur le cloud, SES S.A. est en mesure de fournir des solutions de connectivité de haute qualité partout sur terre, en mer ou dans les airs, et est un partenaire de confiance pour les principales entreprises de télécommunications, les opérateurs de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services de connectivité et de cloud, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo et les propriétaires de contenu.
Le réseau vidéo de SES S.A. transporte plus de 6 300 chaînes et a une portée inégalée d'environ 362 millions de foyers, offrant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires.
