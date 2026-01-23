Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur SES, mais renouvelle l'achat

Deutsche Bank a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur SES, tout en réduisant légèrement son objectif de cours sur le titre, ramené de 10 euros à 9,5 euros

Après les résultats décevants publiés par le groupe au titre du troisième trimestre et les indications peu encourageantes fournies pour la fin de l'exercice 2025, l'analyste explique que les performances opérationnelles de l'opérateur satellitaire vont désormais être surveillées de près.



De son point de vue, la direction de la société luxembourgeoise va devoir rassurer les investisseurs à la fois sur la bonne intégration d'Intelsat mais aussi sur sa capacité à tenir tête à la concurrence de Starlink, qui ne cesse de remporter des contrats.



A court terme toutefois, Deutsche Bank se montre plus optimiste sur les développements liés à la bande C devant permettre de libérer du spectre pour la 5G, un un actif clé pour SES et dont une valorisation plus concrète pourrait émerger d'ici la fin de l'année et soutenir le titre.



D'après l'intermédiaire, le titre SES est une valeur susceptible de mieux performer au cours du second semestre, avec un potentiel de progression au fil de l'année ce qui l'amène à maintenir sa recommandation à l'achat malgré un objectif de cours revu à la baisse.