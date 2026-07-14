Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Stellantis

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "conserver" sur Stellantis, mais abaisse son objectif de cours de 7 EUR à 5,50 EUR, à l'approche de la publication des résultats du 2e trimestre, prévue le 26 juillet avant l'ouverture du marché.

La banque allemande table sur un trimestre conforme aux objectifs du constructeur automobile franco-italien, "porté par la croissance des volumes, les mesures de réduction des coûts, malgré un mix moins favorable ainsi qu'une pression sur les prix en Europe".



"Cependant, compte tenu des récentes données montrant des stocks élevés aux Etats-Unis, qui anticipent en partie les arrêts de production estivaux mais sont revenus à des niveaux proches de leurs précédents sommets, nous voyons un risque d'effets négatifs liés au déstockage au 2e semestre", prévient Deutsche Bank.



Cela dit, elle ne s'attend pas à ce que Stellantis modifie ses prévisions à l'occasion de cette publication. Sur la base de multiples de valorisation plus faibles, reflétant les niveaux auxquels se négocient ses pairs, elle abaisse son objectif de cours à 5,50 EUR.