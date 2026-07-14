Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Stellantis
Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "conserver" sur Stellantis, mais abaisse son objectif de cours de 7 EUR à 5,50 EUR, à l'approche de la publication des résultats du 2e trimestre, prévue le 26 juillet avant l'ouverture du marché.
La banque allemande table sur un trimestre conforme aux objectifs du constructeur automobile franco-italien, "porté par la croissance des volumes, les mesures de réduction des coûts, malgré un mix moins favorable ainsi qu'une pression sur les prix en Europe".
"Cependant, compte tenu des récentes données montrant des stocks élevés aux Etats-Unis, qui anticipent en partie les arrêts de production estivaux mais sont revenus à des niveaux proches de leurs précédents sommets, nous voyons un risque d'effets négatifs liés au déstockage au 2e semestre", prévient Deutsche Bank.
Cela dit, elle ne s'attend pas à ce que Stellantis modifie ses prévisions à l'occasion de cette publication. Sur la base de multiples de valorisation plus faibles, reflétant les niveaux auxquels se négocient ses pairs, elle abaisse son objectif de cours à 5,50 EUR.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.