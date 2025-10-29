Deutsche Bank bien orienté après des bénéfices records

Deutsche Bank grimpe de 3% à Francfort, après la publication d'un bénéfice avant impôts record de 7,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 64% (+36% après ajustement des effets du litige Postbank).



Le groupe bancaire explique que cette progression reflète une croissance des revenus de 7% à 24,4 MdsEUR, ainsi qu'une réduction de 8% des charges hors intérêts à 15,4 MdsEUR, principalement en raison de la non-récurrence de l'impact du litige Postbank.



'Nous avons démontré la valeur de notre Global Hausbank pour les clients et les actionnaires dans un environnement en évolution rapide', commente son CEO Christian Sewing, se disant 'en bonne voie' pour atteindre les objectifs pour 2025.



'Après avoir augmenté les distributions aux actionnaires de 50% au cours de chacune des trois dernières années, nous sommes en passe de redistribuer plus de 8 milliards d'euros aux actionnaires de 2022 à 2026', poursuit-il.