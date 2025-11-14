Deutsche Bank dégrade sa recommandation sur Edenred

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir dégradé de 'achat' à 'conserver' sa recommandation sur le titre Pluxee, avec un objectif de cours ramené de 33 à 23 euros, suite à la mise en place d'une réglementation plus stricte concernant les tickets-restaurant au Brésil, un marché qui représente 29% de l'activité du groupe.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire explique avoir abaissé de 7% à 10% ses prévisions de chiffre d'affaires pour la période allant de 2026 à 2028 et de 13,6% à 16,5% ses estimations de résultat opérationnel courant en perspective de l'instauration de ces initiatives.



L'analyste, qui souligne qu'aucune indication n'a pour l'instant été fournie par Pluxee sur l'impact à attendre de ces développements, ajoute intégrer en outre des charges de restructuration légèrement plus prononcées qu'escompté.



Pour rappel, le président Lula a signé cette semaine un décret visant à plafonner à 3,6% les commissions perçues sur les tickets-restaurant et à réduire les délais de remboursement des émetteurs à 15 jours, des mesures destinées à diminuer les coûts d'intermédiation d'un marché estimé à 170 milliards de reals (28 milliards d'euros) que se partagent aujourd'hui à hauteur de 85% les quatre principaux acteurs (Edenred, Pluxee, Alelo et VR).

