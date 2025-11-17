Deutsche Bank en retrait après ses objectifs à horizon 2028

Deutsche Bank recule de près de 2% à Francfort, après l'annonce de la prochaine phase de sa stratégie et d'objectifs de 'croissance significative des revenus, de la rentabilité et des rendements pour les actionnaires pour la période allant jusqu'en 2028'.



Le groupe vise un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) supérieur à 13% d'ici 2028, contre plus de 10% pour 2025, et une hausse de son taux de distribution jusqu'à 60% du bénéfice net attribuable à partir de 2026, contre l'objectif actuel de 50%.



Il prévoit de maintenir son ratio CET1 dans sa fourchette d'exploitation de 13,5 à 14%. Lorsque ce ratio sera durablement supérieur à 14%, il pourra procéder à des distributions supplémentaires ou déployer ces fonds propres pour de la croissance ciblée.



Deutsche Bank table sur une croissance annuelle de ses revenus supérieure à 5%, passant d'environ 32 MdsEUR prévus en 2025 à environ 37 MdsEUR en 2028, et prévoit de ramener son coefficient d'exploitation de moins de 65% à moins de 60% sur la même période.



Enfin, l'établissement bancaire vise à continuer d'investir dans la croissance de ses activités et la technologie, tout en menant des programmes ciblés visant à réaliser des économies de coûts brutes d'environ 2 MdsEUR.