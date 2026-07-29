Deutsche Bank entourée après des bénéfices bien meilleurs que prévu

Deutsche Bank s'adjuge 4,2% à 32,2 EUR à Francfort, saluée pour la publication d'un bénéfice net record au titre du 2e trimestre 2026, porté par le dynamisme de son activité de banque d'investissement et une amélioration de son efficacité opérationnelle, lui permettant de confirmer avec confiance ses objectifs.

La première banque allemande a annoncé une hausse de 10% de son bénéfice net à 1,9 MdEUR au 2e trimestre 2026, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré pour cette période de l'année, ainsi qu'un bénéfice avant impôts en progression de 11% à 2,68 MdsEUR.



"Deutsche Bank a battu de 17% le consensus, une différence qui s'explique par une solide performance du chiffre d'affaires, notamment en banque d'investissement", souligne Jefferies, qui met en avant une forte performance en FICC (revenus fixes, changes et matières premières).



Au global, l'établissement a vu ses revenus nets trimestriels croître de 9% à 8,48 MdsEUR, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 8% à 5,34 MdsEUR, permettant une amélioration de 0,6 point du coefficient d'exploitation, à 63%, alors que les provisions pour pertes sur crédit se sont accrues de 9% à 460 MEUR.



"Les coûts du crédit se sont révélés plus ou moins en ligne avec les attentes, la direction suggérant une amélioration sous-jacente à travers le portefeuille. Toutes les divisions ont affiché un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) supérieur à 12%", note par ailleurs Jefferies.



Des rachats d'actions et des objectifs 2026 "en bonne voie"



La banque d'affaires américaine salue aussi l'annonce par Deutsche Bank d'un nouveau programme de rachat d'actions de 500 MEUR, financé par le bénéfice net 2026, couvert par les déductions courantes, à la suite de l'achèvement du programme actuel de 1 MdEUR.



Revendiquant des progrès vers ses objectifs, avec notamment un ROTE après impôt amélioré à 11%, contre 10,1% un an auparavant, le groupe se dit en bonne voie pour afficher une solide rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'année 2026.



Deutsche Bank s'estime aussi en bonne voie pour atteindre son objectif de revenus nets sur l'année 2026 d'environ 33 MdsEUR et prévoit des dépenses hors intérêts "conformes au plan, tout en continuant d'investir et d'améliorer l'efficacité opérationnelle".



"En regardant vers l'avenir, l'évolution rapide de l'IA nous offre une marge de manoeuvre supplémentaire pour apporter de la valeur aux clients et réaliser des économies supplémentaires, tandis que les tendances positives deviennent plus claires dans notre paysage politique et réglementaire", estime son CEO Christian Sewing.