Deutsche Bank entourée après des bénéfices bien meilleurs que prévu
Deutsche Bank s'adjuge 4,2% à 32,2 EUR à Francfort, saluée pour la publication d'un bénéfice net record au titre du 2e trimestre 2026, porté par le dynamisme de son activité de banque d'investissement et une amélioration de son efficacité opérationnelle, lui permettant de confirmer avec confiance ses objectifs.
La première banque allemande a annoncé une hausse de 10% de son bénéfice net à 1,9 MdEUR au 2e trimestre 2026, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré pour cette période de l'année, ainsi qu'un bénéfice avant impôts en progression de 11% à 2,68 MdsEUR.
"Deutsche Bank a battu de 17% le consensus, une différence qui s'explique par une solide performance du chiffre d'affaires, notamment en banque d'investissement", souligne Jefferies, qui met en avant une forte performance en FICC (revenus fixes, changes et matières premières).
Au global, l'établissement a vu ses revenus nets trimestriels croître de 9% à 8,48 MdsEUR, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 8% à 5,34 MdsEUR, permettant une amélioration de 0,6 point du coefficient d'exploitation, à 63%, alors que les provisions pour pertes sur crédit se sont accrues de 9% à 460 MEUR.
"Les coûts du crédit se sont révélés plus ou moins en ligne avec les attentes, la direction suggérant une amélioration sous-jacente à travers le portefeuille. Toutes les divisions ont affiché un ROTE (retour sur fonds propres tangibles) supérieur à 12%", note par ailleurs Jefferies.
Des rachats d'actions et des objectifs 2026 "en bonne voie"
La banque d'affaires américaine salue aussi l'annonce par Deutsche Bank d'un nouveau programme de rachat d'actions de 500 MEUR, financé par le bénéfice net 2026, couvert par les déductions courantes, à la suite de l'achèvement du programme actuel de 1 MdEUR.
Revendiquant des progrès vers ses objectifs, avec notamment un ROTE après impôt amélioré à 11%, contre 10,1% un an auparavant, le groupe se dit en bonne voie pour afficher une solide rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'année 2026.
Deutsche Bank s'estime aussi en bonne voie pour atteindre son objectif de revenus nets sur l'année 2026 d'environ 33 MdsEUR et prévoit des dépenses hors intérêts "conformes au plan, tout en continuant d'investir et d'améliorer l'efficacité opérationnelle".
"En regardant vers l'avenir, l'évolution rapide de l'IA nous offre une marge de manoeuvre supplémentaire pour apporter de la valeur aux clients et réaliser des économies supplémentaires, tandis que les tendances positives deviennent plus claires dans notre paysage politique et réglementaire", estime son CEO Christian Sewing.
Deutsche Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires allemands. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque d'investissement, de financement et de marché (36%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ;
- banque privée (30,1%) ;
- banque d'affaires (23%) ;
- gestion d'actifs (9,6%) ;
- autres (1,3%).
A fin 2025, Deutsche Bank AG gère 691,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 472,6 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 179 agences dans le monde.
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.