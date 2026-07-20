Deutsche Bank estime le risque asymétrique sur Monster et dégrade sa recommandation
Dans sa dernière note sur le producteur de boisson énergétique, Deutsche Bank a dégradé sa recommandation de "achat" à "conserver". Le broker met notamment en avant une forte hausse du titre sur un an qui laisse peu de potentiel supplémentaire. Pour autant, Deutsche Bank reste confiant sur les fondamentaux de Monster Beverage et relève son objectif de cours de 94 à 98 dollars.
Dans son analyse, la banque allemande explique que le niveau de valorisation de l'action Monster Beverage est trop exigeant avec un titre qui a évolué de plus de 65% sur un an et qui se place désormais proche de ses plus hauts historiques, c'est-à-dire proche des niveaux observés lors du partenariat stratégique avec Coca-Cola en 2015. Selon Deutsche Bank, le marché anticipe déjà un BPA proche de 3 dollars en 2027, contre 2,66 dollars dans ses propres prévisions, avec un multiple supérieur à 35, au-dessus de la moyenne historique qui se place autour de 32,5.
La banque allemande souligne que Monster continue d'exécuter presque parfaitement sa stratégie avec notamment une forte demande mondiale, un pipeline d'innovations très solide aux Etats-Unis et en Europe ou encore, une montée en puissance de la stratégie de gestion des prix et souligne des progrès importants en Inde et en Chine. Les analystes estiment que, même si Monster continue d'exécuter correctement son plan, le potentiel de hausse devient limité. En revanche, la moindre déception pourrait entraîner une correction importante.
Monster Beverage Corporation est spécialisé dans le développement et la commercialisation de boissons. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons énergisantes (91,6%) : notamment boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses (marques Monster Energy®, Monster Energy Ultra®, Monster Rehab®, Monster Energy® Nitro, Java Monster®, Punch Monster®, Juice Monster®, Reign Total Body Fuel®, Reign Inferno® Thermogenic Fuel, Reign Storm®, Bang Energy®, NOS®, Full Throttle®, Burn®, Mother®, Nalu®, Ultra Energy®, Play® and Power Play® (stylized), Relentless®, BPM®, BU®, Gladiator®, Samurai®, Live+®, Predator®, Fury®, etc.) ;
- concentrés et bases de boissons (5,8%) ;
- boissons alcoolisées (2,3%): notamment bières, eaux pétillantes alcoolisées et boissons maltées aromatisées (marques Jai Alai® IPA, Florida Man TM IPA, Dale's Pale Ale®, Wild Basin® Hard Seltzers, Dallas Blonde®, Deep Ellum TM IPA, Perrin Brewing Company TM Black Ale, Hop Rising® Double IPA, Wasatch® Apricot Hefeweizen, The Beast Unleashed®, Nasty Beast TM Hard Tea, etc.).
- autres (0,3%).
La fabrication et la mise en bouteille des produits sont assurées par des sous-traitants.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (63%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (20,9%), Amérique latine et Caraïbes (8,9%), Asie-Pacifique et Océanie (7,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.