Deutsche Bank estime le risque asymétrique sur Monster et dégrade sa recommandation

Dans sa dernière note sur le producteur de boisson énergétique, Deutsche Bank a dégradé sa recommandation de "achat" à "conserver". Le broker met notamment en avant une forte hausse du titre sur un an qui laisse peu de potentiel supplémentaire. Pour autant, Deutsche Bank reste confiant sur les fondamentaux de Monster Beverage et relève son objectif de cours de 94 à 98 dollars.

Dans son analyse, la banque allemande explique que le niveau de valorisation de l'action Monster Beverage est trop exigeant avec un titre qui a évolué de plus de 65% sur un an et qui se place désormais proche de ses plus hauts historiques, c'est-à-dire proche des niveaux observés lors du partenariat stratégique avec Coca-Cola en 2015. Selon Deutsche Bank, le marché anticipe déjà un BPA proche de 3 dollars en 2027, contre 2,66 dollars dans ses propres prévisions, avec un multiple supérieur à 35, au-dessus de la moyenne historique qui se place autour de 32,5.



La banque allemande souligne que Monster continue d'exécuter presque parfaitement sa stratégie avec notamment une forte demande mondiale, un pipeline d'innovations très solide aux Etats-Unis et en Europe ou encore, une montée en puissance de la stratégie de gestion des prix et souligne des progrès importants en Inde et en Chine. Les analystes estiment que, même si Monster continue d'exécuter correctement son plan, le potentiel de hausse devient limité. En revanche, la moindre déception pourrait entraîner une correction importante.