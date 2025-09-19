Deutsche Bank initie le suivi d'Aumovio à l'achat

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir initié le suivi du titre Aumovio, l'ancienne filiale de matériel automobile de Continental, avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 50 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste dit s'attendre à quelques semaines difficiles en Bourse pour le fabricant de systèmes de freinage et de capteurs électroniques, en raison des ventes automatiques qui suivent fréquemment la scission d'une entreprise.



Malgré ce contexte, Aumovio se distingue par un bilan particulièrement solide, avec une dette nette proche de zéro, même si ses performances sur le plan opérationnel restent en dessous de la moyenne de ses pairs sur plusieurs indicateurs clés, poursuit Deutsche Bank.



L'intermédiaire dit cependant s'attendre à une amélioration progressive de ces chiffres, Aumovio s'étant donné comme objectif d'atteindre une marge opérationnelle de 4% à 6% à moyen terme, contre 2,5% en 2024, ainsi qu'un cash flow supérieur à celui de ses comparables, avec un taux de conversion de trésorerie d'environ 35%.



De son point de vue, la prise d'indépendance vis-à-vis de Continental devrait également permettre à Aumovio de prendre des décisions plus rapides en matière de gestion de son portefeuille et de réduction des coûts, une carte que les analystes jugent favorablement pour son développement futur.