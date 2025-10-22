Deutsche Bank initie le suivi de TKMS à 'conserver'



















































Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir initié le suivi du titre TKMS avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 75 euros, deux jours après l'introduction en Bourse réussie de la filiale de thyssenkrupp spécialisée dans la construction de sous-marins et de frégates.



Dans une note de recherche, le bureau d'études souligne que ce champion allemand des chantiers navals, très exposé au secteur de la défense, bénéficie d'opportunités de forte croissance, à commencer sur le marché des sous-marins.



L'entreprise génère par ailleurs déjà beaucoup de cash, fait remarquer DB, qui estime qu'elle pourrait encore améliorer sa rentabilité grâce à une meilleure maîtrise des marges.



L'analyste ajoute que son carnet de commandes a bondi de 60% par rapport à l'an dernier, pour désormais totaliser 18,6 milliards d'euros, ce qui correspond à l'équivalent de neuf années de chiffre d'affaires.



TKMS est en outre bien placé pour remporter de nouvelles commandes importantes au cours des deux années qui viennent, poursuit-il, ce qui pourrait avoir pour effet de doubler le carnet de commandes actuel.



Deutsche Bank estime cependant que son cours de Bourse actuel prend déjà en compte ces aspects positifs, d'où son initiation de couverture avec une opinion neutre.

















































