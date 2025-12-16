Deutsche Bank initie Magnum à "conserver", objectif 14,50 euros

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir initié la couverture du titre The Magnum Ice Cream Company avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 14,50 euros.



Dans une note de recherche, le courtier souligne que le leader mondial des crèmes glacées évolue sur un marché qui devrait croître de 3% à 4% par an dans les prochaines années, avec une demande toutefois plus volatile que celle dont bénéficient d'autres produits de grande consommation mais aussi très dépendante des facteurs saisonniers.



Deutsche Bank ajoute par ailleurs que sa croissance réalisée dans les pays émergents est importante, la Turquie représentant à elle seule 8% des ventes avec un risque associé aux effets de change et à l'hyperinflation.



D'après le broker, Magnum peut encore gagner des parts de marché, mais la concurrence en ligne et l'émergence de petits acteurs pourraient limiter cette croissance.



Concernant ses marges bénéficiaires, la baisse prévue du coût des matières premières anticipée dans les deux prochaines années pourrait améliorer la marge brute et soutenir les investissements, conclut-il dans sa note.



