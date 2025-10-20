Deutsche Bank : Jefferies initie un suivi à conserver

Jefferies initie un suivi de Deutsche Bank avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 33 euros, affichant pour le groupe bancaire allemand des attentes de résultat net pour la période 2025-27 en ligne avec celles du consensus.



'Nous pensons que les investisseurs doivent croire en l'art du possible pour être convaincus que les actions Deutsche Bank peuvent gagner du terrain en plus des 82% de gains enregistrés depuis le début de l'année', juge le broker.



'Les attentes du consensus ne sont pas peu exigeantes à cet égard et les investisseurs doivent se convaincre que les estimations de revenus sont soutenues de manière cyclique par rapport aux réalisations de la direction sur les coûts', poursuit-il.