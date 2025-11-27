Deutsche Bank mandaté par un fonds qatari pour investir un milliards d'euros en Allemagne

Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir été mandaté, aux côtés sa filiale de gestion d'actifs DWS, par le fonds qatari Al Mirqab Capital avec l'objectif d'investir un milliard d'euros en Allemagne.



Le groupe bancaire indique avoir signé avec ce "family office" basé à Doha un protocole d'accord en vue d'une collaboration à long terme aux termes de laquelle il sera chargé d'identifier des opportunités d'investissement dans le pays.



Selon Deutsche Bank, ce mandat se concentrera sur des investissements visant à soutenir la transformation de l'économie allemande et européenne plus large à travers une large gamme de secteurs, y compris, mais sans pas uniquement, l'énergie, le transport, la défense, l'éducation, les télécommunications, ainsi que la technologie et l'innovation.



"L'économie européenne continue de croître et de bénéficier du récent changement de dynamique, en particulier sur les marchés boursiers, dans le secteur technologique et grâce aux initiatives politiques", explique l'établissement dans un communiqué.



"En tant que plus grande économie d'Europe, l'Allemagne profite de la stabilité politique et de dépenses fiscales en matière de défense et d'infrastructures - y compris un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros - ce qui constitue un solide terreau pour les opportunités d'investissement en capital privé dans les années à venir", ajoute DB.



Il est prévu que DWS agisse en tant que gestionnaire d'investissement et mettre à profit son expertise en matière d'infrastructures, d'immobilier, de prêts directs et de finances, en coopération avec la branche de banque de financement et de financement (CIB) de Deutsche Bank.







