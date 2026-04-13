Deutsche Bank n'est plus à achat sur Aixtron, l'action recule

Aixtron recule de 1,6% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Deutsche Bank de "achat" à "conserver", malgré un objectif de cours relevé de 31 à 38 EUR sur le titre de ce fournisseur allemand d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.

La banque allemande souligne que le titre a progressé de plus de 30% depuis le 2 mars, confirmant globalement sa thèse selon laquelle les investisseurs sont de plus en plus enclins à regarder au-delà d'une configuration faible à court terme et à se positionner pour le prochain cycle de capex.



"En même temps, le cours de l'action intègre désormais beaucoup de cette optionalité", prévient-elle toutefois, soulignant que, selon le consensus actuel, Aixtron se négocie sur un ratio P/E (cours/BPA) 2026 de près de 60 fois.



Selon Deutsche Bank, pour justifier encore une note "achat" à ces niveaux, il faudrait souscrire à un multiple plus proche de 30 fois son estimation (supérieure au consensus) de BPA 2028, "ce qui représente un obstacle important pour une valeur qui évolue encore dans une cyclicité marquée et une visibilité limitée".