Deutsche Bank n'est plus à l'achat sur Arkema











Deutsche Bank a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Arkema, ramenée de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 65 à 49 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le bureau d'études explique avoir mis à jour ses prévisions de résultats sur le groupe de chimie en réduisant de 10% ses estimations de bénéfice par action pour 2026-2028, avec un résultat opérationnel (Ebitda) attendu environ 5% en dessous des attentes du marché en 2026.



Si le titre se paie aujourd'hui environ six fois l'Ebitda anticipé pour 2026, ce qui n'est pas cher et montre qu'il reste de la valeur à cristalliser, l'analyste estime qu'il n'existe pas suffisamment de catalyseurs positifs à attendre au cours des 12 prochains mois pour que l'action monte significativement.



Dans ces conditions, Deutsche Bank déclare s'attendre à ce que le cours reste très volatil, au gré d'un contexte économique mondial lui-même changeant.










