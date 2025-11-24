Deutsche Bank a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Arkema, ramenée de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 65 à 49 euros.
Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le bureau d'études explique avoir mis à jour ses prévisions de résultats sur le groupe de chimie en réduisant de 10% ses estimations de bénéfice par action pour 2026-2028, avec un résultat opérationnel (Ebitda) attendu environ 5% en dessous des attentes du marché en 2026.
Si le titre se paie aujourd'hui environ six fois l'Ebitda anticipé pour 2026, ce qui n'est pas cher et montre qu'il reste de la valeur à cristalliser, l'analyste estime qu'il n'existe pas suffisamment de catalyseurs positifs à attendre au cours des 12 prochains mois pour que l'action monte significativement.
Dans ces conditions, Deutsche Bank déclare s'attendre à ce que le cours reste très volatil, au gré d'un contexte économique mondial lui-même changeant.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
