Deutsche Bank n'est plus vendeur sur Eutelsat
Publié le 11/12/2025 à 11:48
Le bureau d'études - qui rappelle qu'il avait dégradé la valeur en février 2024 en raison de problèmes de financement sur fond de besoins d'investissements importants - souligne que son analyse s'est confirmée avec le lancement, en juin dernier, d'une augmentation de capital qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
Et même si ses dépenses d'investissement du groupe sont toujours appelées à rester aussi importantes à moyen terme, l'analyste fait valoir que l'opérateur satellitaire dispose désormais de davantage de trésorerie grâce à cette levée de fonds de 1,5 milliard d'euros, qui va lui permettre de ramener son taux d'endettement de 3,9x à environ 2,5x.