Deutsche Bank passe à l'achat sur Nemetschek

Deutsche Bank relève sa recommandation sur Nemetschek de "conserver" à "achat" tout en ramenant son objectif de cours de 100 EUR à 85 EUR, voyant le développeur allemand de logiciels pour l'industrie de la construction comme une "bonne adresse dans un quartier difficile".

"Bien que l'évolution du paradigme de l'IA agentique et l'absence de clarté sur son impact sur la croissance terminale du secteur pèseront probablement sur les logiciels, nous pensons que la perception du marché sur le positionnement de Nemetschek dans ce contexte est trop négative", juge la banque allemande.



En fin de compte, Deutsche Bank estime que le marché favorisera les entreprises ayant un fossé concurrentiel clair et une trajectoire de croissance, démontrant du potentiel pour des révisions positives d'estimations et des progrès concrets vers la monétisation de l'IA.



"Nous soutenons que Nemetschek possède tous ces ingrédients, car nous sommes de plus en plus positifs quant à l'activité sous-jacente de Nemetschek, notamment autour de Bluebeam Max", poursuit-elle, pointant en outre une valorisation intéressante par rapport à des pairs clés.