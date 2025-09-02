Deutsche Bank passe à l'achat sur Schneider Electric, le titre repart de l'avant

Schneider Electric repart à la hausse mardi à la Bourse de Paris après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à 'acheter' contre 'conserver' sur le titre du groupe français de technologies industrielles.



Peu avant 10h00, l'action du spécialiste de l'électrification et de l'automatisation gagne 2,2%, signant la troisième plus forte hausse du CAC 40 qui cède près de 0,3% au même moment.



Le bureau d'études, qui indique avoir récemment rencontré le DG et la directrice financière de Schneider lors d'un 'roadshow' organisé en France, souligne qu'Olivier Blum a affirmé à l'occasion de la réunion que la croissance resterait solide en 2025 et qu'elle se poursuivrait en 2026.



L'analyste relève aussi que le secteur des centres de données continue de très bien se porter, ce qui assure à l'entreprise une bonne visibilité pour l'année prochaine.



Dans sa note, DB ajoute que le groupe devrait présenter à l'occasion de sa journée d'investisseurs du 11 décembre prochain un nouveau plan stratégique, qui devrait insister davantage sur la productivité et l'efficacité, avec pour effet de rassurer les investisseurs inquiets sur l'évolution des marges.



Suite à la récente sous-performance de l'action, qui a reculé de 12% depuis le début de l'année, le professionnel relève son conseil à l'achat, avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 240 euros.