Schneider Electric repart à la hausse mardi à la Bourse de Paris après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à 'acheter' contre 'conserver' sur le titre du groupe français de technologies industrielles.
Peu avant 10h00, l'action du spécialiste de l'électrification et de l'automatisation gagne 2,2%, signant la troisième plus forte hausse du CAC 40 qui cède près de 0,3% au même moment.
Le bureau d'études, qui indique avoir récemment rencontré le DG et la directrice financière de Schneider lors d'un 'roadshow' organisé en France, souligne qu'Olivier Blum a affirmé à l'occasion de la réunion que la croissance resterait solide en 2025 et qu'elle se poursuivrait en 2026.
L'analyste relève aussi que le secteur des centres de données continue de très bien se porter, ce qui assure à l'entreprise une bonne visibilité pour l'année prochaine.
Dans sa note, DB ajoute que le groupe devrait présenter à l'occasion de sa journée d'investisseurs du 11 décembre prochain un nouveau plan stratégique, qui devrait insister davantage sur la productivité et l'efficacité, avec pour effet de rassurer les investisseurs inquiets sur l'évolution des marges.
Suite à la récente sous-performance de l'action, qui a reculé de 12% depuis le début de l'année, le professionnel relève son conseil à l'achat, avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 240 euros.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (18%), Etats-Unis (21,7%), Amérique du Nord (14,6%), Chine (12,2%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (13%).