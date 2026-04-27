Deutsche Bank réduit sa cible, mais reste à l'achat sur Adyen
Tout en réduisant son objectif de cours de 1 610 à 1 531 EUR, Deutsche Bank réaffirme son conseil "achat" sur Adyen, dans une note plus généralement consacrée aux acteurs européens des solutions de paiement et technologies financières.
Publié le 27/04/2026 à 09:42
Concernant Adyen, elle met en avant l'annonce par la société néerlandaise de sa toute première acquisition avec Talon.One, une opération qui vient élargir sa base de revenus à la fidélité et à l'engagement client.
"Cela renforce encore la position d'Adyen comme notre premier choix dans ce secteur, l'élargissement de son offre à valeur ajoutée devant aider à approfondir les relations avec les commerçants et à défendre les take rates sur le long terme", juge Deutsche Bank.
Dans le même secteur, la banque allemande ajoute rester prudente à la fois sur Worldline (sur lequel elle maintient un conseil "conserver" avec un objectif de cours abaissé de 1,80 à 0,28 EUR) et Nexi pour l'instant.