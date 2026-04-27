Deutsche Bank réduit sa cible, mais reste à l'achat sur Adyen

Tout en réduisant son objectif de cours de 1 610 à 1 531 EUR, Deutsche Bank réaffirme son conseil "achat" sur Adyen, dans une note plus généralement consacrée aux acteurs européens des solutions de paiement et technologies financières.

"Le 1er trimestre a apporté un certain nombre de développements spécifiques aux entreprises dans notre couverture, mais aucun, à notre avis, ne change de manière significative le débat central", estime la banque allemande.



Concernant Adyen, elle met en avant l'annonce par la société néerlandaise de sa toute première acquisition avec Talon.One, une opération qui vient élargir sa base de revenus à la fidélité et à l'engagement client.



"Cela renforce encore la position d'Adyen comme notre premier choix dans ce secteur, l'élargissement de son offre à valeur ajoutée devant aider à approfondir les relations avec les commerçants et à défendre les take rates sur le long terme", juge Deutsche Bank.



Dans le même secteur, la banque allemande ajoute rester prudente à la fois sur Worldline (sur lequel elle maintient un conseil "conserver" avec un objectif de cours abaissé de 1,80 à 0,28 EUR) et Nexi pour l'instant.