Deutsche Bank réduit sa cible sur Antin, le titre recule
Antin Infrastructure Partners cède 1% à 9,4 EUR, sur fond de propos de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "conserver" sur le titre du gestionnaire de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures, mais avec un objectif de cours abaissé de 12 à 11,50 EUR.
Publié le 17/06/2026 à 10:55
"Bien que Mid Cap II devrait apporter un certain soutien en 2026, l'activité globale de collecte de fonds devrait rester modérée, Next Gen II ne contribuant probablement qu'à partir de 2027", ajoute Deutsche Bank.
L'établissement prévoit aussi des frais de gestion globalement stables en 2026-2027 par rapport à 2025 et un redressement seulement marginal des primes de surperformance, "ce qui ne suffira pas à compenser la croissance des coûts, entraînant une baisse de l'EBITDA en 2026-2027".