Deutsche Bank réduit ses objectifs de cours sur ATOSS Software et Dassault Systèmes
Dans une note consacrée aux valeurs européennes de l'informatique, Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur ATOSS Software, avec un objectif de cours abaissé de 110 EUR à 100 EUR, tandis qu'elle maintient sa recommandation "conserver" sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours ramené de 21 EUR à 20 EUR.
"A l'approche de la saison des résultats du 2e trimestre, nos évaluations et nos discussions sectorielles dressent un tableau mitigé. Certaines entreprises, comme SAP, devraient bénéficier d'un environnement de demande relativement stable malgré un contexte géopolitique complexe, tandis que la situation demeure très contrastée entre les éditeurs de logiciels d'ingénierie et les sociétés de services informatiques", estime Deutsche Bank.
Dans les logiciels d'ingénierie, l'établissement financier allemand indique privilégier les entreprises de meilleure qualité, bénéficiant de profils de revenus récurrents plus solides et d'une exposition cyclique plus limitée.
"Dans l'informatique, les résultats des sociétés de services devraient davantage diverger. Une exposition limitée au Moyen-Orient laisse des acteurs comme Capgemini mieux protégés contre les récentes perturbations géopolitiques, malgré la faiblesse persistante des dépenses discrétionnaires", ajoute Deutsche Bank.
Atoss Software SE, anciennement Atoss Software AG, est une société de logiciels basée en Allemagne. La société fournit des solutions technologiques et de conseil pour la gestion professionnelle des effectifs et le développement du personnel optimisé en fonction de la demande. Elle propose à ses clients des solutions telles que : la gestion classique du temps de travail, les applications mobiles, la prévision détaillée des effectifs, la planification sophistiquée des effectifs ou encore la planification stratégique des capacités et de la demande. Le portefeuille de produits de la société comprend ATOSS Staff Efficiency Suite et ATOSS Time Control. Elle fournit également des services de conseil et d'assistance à la clientèle.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.