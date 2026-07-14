Deutsche Bank réduit ses objectifs de cours sur ATOSS Software et Dassault Systèmes

Dans une note consacrée aux valeurs européennes de l'informatique, Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur ATOSS Software, avec un objectif de cours abaissé de 110 EUR à 100 EUR, tandis qu'elle maintient sa recommandation "conserver" sur Dassault Systèmes, avec un objectif de cours ramené de 21 EUR à 20 EUR.

"A l'approche de la saison des résultats du 2e trimestre, nos évaluations et nos discussions sectorielles dressent un tableau mitigé. Certaines entreprises, comme SAP, devraient bénéficier d'un environnement de demande relativement stable malgré un contexte géopolitique complexe, tandis que la situation demeure très contrastée entre les éditeurs de logiciels d'ingénierie et les sociétés de services informatiques", estime Deutsche Bank.



Dans les logiciels d'ingénierie, l'établissement financier allemand indique privilégier les entreprises de meilleure qualité, bénéficiant de profils de revenus récurrents plus solides et d'une exposition cyclique plus limitée.



"Dans l'informatique, les résultats des sociétés de services devraient davantage diverger. Une exposition limitée au Moyen-Orient laisse des acteurs comme Capgemini mieux protégés contre les récentes perturbations géopolitiques, malgré la faiblesse persistante des dépenses discrétionnaires", ajoute Deutsche Bank.