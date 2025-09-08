Deutsche Bank réduit son objectif sur Arkema, mais reste à l'achat

Deutsche Bank a annoncé lundi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Arkema, ramené de 80 à 76 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note publiée ce matin, la banque allemande explique avoir réduit de 3% sa prévision de résultat opérationnel courant (Ebitda) pour 2025, désormais attendu à 1,3 milliard d'euros, soit dans le bas de la fourchette que s'est donné le groupe de chimie (compris entre 1,3 et 1,4 milliard) en raison d'une demande appelée à rester, de son point de vue, relativement atone.



Les résultats pour la période 2025-2027 pourraient, en outre, être pénalisés par des charges financières plus élevées, ajoute-t-il.



En dépit de ces ajustements, Deutsche Bank considère que la valorisation du chimiste français demeure attractive, avec un ratio de 11 fois le bénéfice par action attendu en 2025 et de six fois son ratio Valeur d'entreprise/Ebitda, la banque se déclarant par ailleurs 'plus constructive' pour la période post-2026, anticipant une amélioration de cycle.



A court terme toutefois, l'absence de catalyseur devrait continuer de peser sur le titre et l'action pourrait demeurer sous pression dans les prochains mois, précise Deutsche Bank, qui exlique que son conseil d'achat s'entend dans une perspective de moyen/long terme.