Deutsche Bank réduit son objectif sur Beiersdorf, pointe un "essoufflement stratégique"
Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir ramené de 105 à 80 euros son objectif de cours sur le titre Beiersdorf, pointant un "essoufflement stratégique" du fabricant de la crème Nivea conjugué à un manque d'agilité face à une concurrence accrue.
Dans une note publiée dans la matinée, la banque allemande - qui maintient sa recommandation conserver sur la valeur - estime que le groupe de grande consommation ne se trouve pas dans une position stratégique favorable après des années de sous-investissements dans les fusions-acquisitions (M&A), un levier jugé pourtant "essentiel pour la pérennité dans le secteur de la beauté".
Selon l'établissement germanique, la résolution de ces problèmes structurels va inévitablement avoir un coût pour les investisseurs, soit par une révision à la baisse des marges, un scénario qu'il n'estime pas encore totalement intégré par le marché - soit par une accélération significative des acquisitions.
Regagner du terrain face aux autres géants du secteur et aux plus petites marques
Au-delà des chiffres, Deutsche Bank appelle à un véritable virage opérationnel de la part du groupe basé à Hambourg, non seulement afin d'accélérer le rythme de l'innovation et d'accroître les budgets publicitaires mais aussi regagner en agilité face aux autres géants du secteur comme aux petites marques émergentes, bien plus réactives.
En conséquence, la banque revoit ses prévisions de bénéfice par action (BPA) à la baisse, de 5,6 % pour l'exercice 2026 puis de 5,8 % pour l'exercice 2027.
En dépit de ces ajustements, Deutsche Bank constate qu'il reste légèrement au-dessus du consensus de marché, avec des estimations encore supérieures de 0,4% aux attentes pour 2026 et de 1,6% pour 2027.
A la Bourse de Francfort, le titre Beiersdorf rebondissait timidement de 0,2% mercredi après avoir chuté de 3,5% hier dans le sillage de chiffres d'activité décevants pour le 1er trimestre.
Beiersdorf Aktiengesellschaft est spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques (83%) : produits de soins du visage et du corps (marques Nivea Labello, 8x4, SBT, La Prairie, Slek et Florena), produits capillaires (Nivea), pansements et bandages (principalement Hansaplast et Elastoplast) et produits dermatologiques (Eucerin) ;
- produits adhésifs (17%) : sparadraps, bandes adhésives, bandes de plâtrage, scotchs, etc. (marque tesa).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (44,1%), Afrique-Asie-Australie (30,5%) et Amériques (25,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.