Deutsche Bank rehausse sa cible sur Amundi avec le projet d'IPO de SBI AMC

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur Amundi avec un objectif de cours rehaussé de 78 à 85 EUR, voyant d'un bon oeil le projet d'introduction en bourse (IPO) de SBI Funds Management Limited (SBI AMC) en Inde.

Pour rappel, le plus grand gestionnaire d'actifs d'Inde a déposé une IPO en mars 2026, ses actionnaires actuels State Bank of India (61,86%) et Amundi (36,33%), proposant collectivement une participation de 10% dans le cadre de cette opération.



"Nous anticipons que cette IPO ouvrira une valeur significative pour Amundi et conduira à une revalorisation de ses multiples, portée par les valorisations premium des gestionnaires d'actifs cotés en Inde", estime Deutsche Bank.



Selon la banque allemande, une valorisation en bourse de 12 MdsUSD pour SBI AMC semble plausible, bien que des articles de presse récents indiquent une valeur plus élevée.



"Ceci impliquerait que les activités principales d'Amundi, non indiennes, se négocieraient avec une décote encore plus élevée par rapport à ses pairs européens, suggérant une valeur significative inexploitée", juge-t-elle.