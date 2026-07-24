Deutsche Bank relève légèrement sa cible sur Deutsche Boerse

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation à l'achat sur Deutsche Boerse avec un objectif de cours relevé de 300 EUR à 305 EUR, revenant sur une publication trimestrielle qui l'amène à rehausser modestement de 1% ses prévisions (supérieures au consensus) pour l'opérateur boursier allemand.

La banque considère ses résultats du 2e trimestre 2026 comme "une performance globalement bonne, plutôt que simplement solide, caractérisée par des revenus supérieurs aux attentes de qualité, combinés à un contrôle efficace des coûts générant un levier opérationnel".



Les principaux moteurs du dépassement des attentes, à savoir les activités Securities Services et Fixed Income Trading & Clearing, lui semblent d'ailleurs relativement durables en raison des tendances structurelles et de la dynamique cyclique.



"De plus, après une modeste déception au 2e trimestre, SimCorp devrait accélérer, soutenue par un gain majeur de client à venir, et l'accord relutif visant à acquérir Allfunds reste prévu pour 2027", ajoute l'établissement germanique.



Ajoutant que le titre se négocie à 17,5 fois le BPA attendu pour 2027 et sur un ratio EV/EBIT 2027 de 12,5 fois, Deutsche Bank continue de considérer Deutsche Boerse comme "une histoire de croissance de qualité attrayante".