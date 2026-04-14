Deutsche Bank relève sa cible de cours sur Ipsen

Ipsen s'affiche dans le vert peu après l'ouverture (+0,78%, à 167,70 euros) avec le soutien de Deutsche Bank.

Les analystes de la banque allemande ont confirmé leur recommandation à l'achat sur le titre du laboratoire, tout en relevant leur cible de cours de 170 à 183 euros.



Deutsche Bank pense que dans l'ensemble, ses prévisions de ventes pour Ipsen sur le premier trimestre 2026 sont en ligne avec le consensus Bloomberg.



Les analystes restent positifs sur Iqirvo au vue des tendances dévoilées par IQVIA, une société dédiée à la science des données de la santé. La bonne dynamique d'Iqirvo, un traitement pour lutter contre la cholangite biliaire primitive, est la raison principale du relèvement des estimations de Deutsche Bank pour le premier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2026.