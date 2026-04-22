Tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur HSBC, Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 200 à 1 450 pence, estimant que "la volatilité en fin de 1er trimestre sera évidente avec les résultats des banques britanniques la semaine prochaine".
Il s'attend notamment à ce que la volatilité stimule les revenus de trading, à ce que des attentes de taux de marché plus élevées accélèrent les demandes de prêts hypothécaires, et à ce que des dispositions soient prises pour gérer l'incertitude pour le reste de l'année.
"Dans l'ensemble, nous nous attendons toutefois à ce que les banques britanniques n'ajustent pas leurs prévisions pour l'année malgré les conditions turbulentes du marché", affirme néanmoins Deutsche Bank.
L'établissement allemand reste positif sur les banques britanniques et pense que, globalement, des taux plus élevés sont finalement positifs. "Les actions proposent toujours des valorisations décotées malgré le rebond de 18% du mois dernier", juge-t-il en outre.
HSBC Holdings plc figure parmi les 1ers groupes bancaires mondiaux. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail et gestion de patrimoine (42,3%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, affacturage, gestion de cartes privatives, etc.) et gestion de patrimoine ;
- banque commerciale (31,8%) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché (25,9%) : intermédiation financière, interventions sur les marchés de taux, de change et de matières premières, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, capital-investissement, financements spécialisés et structurés, etc. ;
A fin 2024, le groupe gère 1 654,9 MdsUSD d'encours de dépôts et 930,6 MdsUSD d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.