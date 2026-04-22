Il s'attend notamment à ce que la volatilité stimule les revenus de trading, à ce que des attentes de taux de marché plus élevées accélèrent les demandes de prêts hypothécaires, et à ce que des dispositions soient prises pour gérer l'incertitude pour le reste de l'année.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons toutefois à ce que les banques britanniques n'ajustent pas leurs prévisions pour l'année malgré les conditions turbulentes du marché", affirme néanmoins Deutsche Bank.

L'établissement allemand reste positif sur les banques britanniques et pense que, globalement, des taux plus élevés sont finalement positifs. "Les actions proposent toujours des valorisations décotées malgré le rebond de 18% du mois dernier", juge-t-il en outre.