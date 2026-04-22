Deutsche Bank relève sa cible sur HSBC

Tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur HSBC, Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 200 à 1 450 pence, estimant que "la volatilité en fin de 1er trimestre sera évidente avec les résultats des banques britanniques la semaine prochaine".

Il s'attend notamment à ce que la volatilité stimule les revenus de trading, à ce que des attentes de taux de marché plus élevées accélèrent les demandes de prêts hypothécaires, et à ce que des dispositions soient prises pour gérer l'incertitude pour le reste de l'année.



"Dans l'ensemble, nous nous attendons toutefois à ce que les banques britanniques n'ajustent pas leurs prévisions pour l'année malgré les conditions turbulentes du marché", affirme néanmoins Deutsche Bank.



L'établissement allemand reste positif sur les banques britanniques et pense que, globalement, des taux plus élevés sont finalement positifs. "Les actions proposent toujours des valorisations décotées malgré le rebond de 18% du mois dernier", juge-t-il en outre.